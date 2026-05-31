André supera 'turbulência' e volta a ser protagonista no Corinthians após quase sair

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O volante André voltou a ser protagonista no Corinthians. Formado nas categorias de base do clube, o jogador marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, na noite deste sábado (30), na Arena do Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última partida antes da pausa para a Copa do Mundo.

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A boa atuação do camisa 49 aconteceu em um momento de oscilação na temporada. Recentemente, André foi expulso em dois jogos, caiu de rendimento e perdeu espaço na equipe comandada por Fernando Diniz, chegando a iniciar algumas partidas no banco de reservas.

Como exemplo, na derrota para o Platense, pela Libertadores, na Neo Química Arena, o volante sequer saiu do banco de reservas no time escalado por Fernando Diniz.

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Proposta recusada

Para entender o contexto, é preciso voltar alguns meses. O Corinthians teve a oportunidade de negociar André com o futebol europeu na última janela de transferências, mas recuou nas tratativas e optou por manter o meio-campista no elenco.

O presidente Osmar Stabile não estava convencido de que a saída de André para o Milan seria o melhor caminho para o clube. Depois de as negociações avançarem e até o executivo de futebol Marcelo Paz admitir publicamente a possibilidade de transferência, o dirigente alvinegro recuou.

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O principal fator para a mudança de postura foi a avaliação de que os valores apresentados estavam abaixo do que o atleta representa no mercado e do que ainda pode valer. A proposta do Milan era de 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos. O Corinthians ainda ficaria com 20% de participação em uma futura venda.

André marcou dois gols na vitória contra o Grêmio (Foto: Victor Lannes/Agência Corinthians)

A queda de rendimento do jogador, inclusive, levantou questionamentos sobre a decisão do Corinthians de manter o atleta no elenco. Em entrevista ao Ge, o presidente Osmar Stabile afirmou que não se arrepende de ter recusado a proposta do Milan, mas reconheceu que, naquele momento, o clube precisava concretizar a venda de jogadores.

— Não me arrependo. Mas o Corinthians precisava ter vendido jogadores. Naquele momento, a gente precisava do André. Todos os clubes do mundo têm venda de jogadores no orçamento, ano passado não conseguimos por causa da turbulência política — disse.

— Por isso eu falo que o Corinthians é algo inexplicável. Mesmo com a turbulência, com o Conselho Deliberativo, com todas essas confusões, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Neste ano fomos campeões da Supercopa — seguiu.

Erros em campo e "abraço" de Diniz

Além do rendimento abaixo do esperado, André passou por momentos de indisciplina no Corinthians. Diante do Palmeiras, o volante foi expulso após fazer um gesto obsceno no clássico disputado na Neo Química Arena.

O Corinthians puniu André com uma multa de 10% do salário pelo episódio. Cabe ressaltar que o volante também foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogador foi enquadrado no artigo 258, que trata de conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva.

— Quando eu vi a imagem, sinceramente eu não achei que ele fez aquele gesto. Eu perguntei para ele, e ele falou: "Eu não fiz para ninguém". É um garoto, é da índole dele. A carreira dele vai mostrar que ele não é um jogador que tem esse tipo de comportamento. Ele falou que bateu a bola ou o braço do jogador perto da região genital. Ele colocou a mão, mas não para provocar ninguém — explicou o treinador.

André foi expulso por gesto obsceno contra o Palmeiras (Foto: Reprodução/CazeTV)

— Eu confio muito no que ele falou e foi a impressão que eu tive vendo a imagem. Ele não faz um gesto acintoso para ninguém. E não é do comportamento dele. É um menino que vale ouro, mal abre a boca no CT, discreto e que tem um futuro brilhante pela frente — completou.

Em outro momento, André voltou a ser expulso. O volante recebeu cartão vermelho direto aos 44 minutos do primeiro tempo da partida contra o Vasco da Gama, após dar uma entrada dura por trás em Thiago Mendes.

— A expulsão hoje foi desnecessária. Hoje foi uma entrada totalmente desnecessária. Ele é um garoto que tem um futuro brilhante. É um moleque muito dócil no trato no dia a dia. É saber aprender com o que aconteceu e tocar em frente — disse Fernando Diniz após o jogo.

Números pelo Corinthians

Em sua primeira temporada pelo Corinthians, em 2025, André disputou 12 partidas, sendo titular em apenas uma delas. Mesmo com espaço reduzido, contribuiu com dois gols e três passes decisivos, além de registrar 77% de acerto nos passes. O volante também apresentou média de 1,2 desarme e 1,8 bola recuperada por jogo, encerrando o ano com um cartão amarelo e nota média 6,77 no Sofascore.

Já em 2026, André ganhou protagonismo e se consolidou entre os titulares da equipe. Foram 29 jogos, 25 deles começando entre os 11 iniciais, com cinco gols e 15 passes decisivos. O meio-campista aumentou sua participação ofensiva, com média de 1,1 finalização por partida, e também elevou os números defensivos, registrando 1,9 desarme, 0,5 interceptação e 3,4 bolas recuperadas por jogo. Em contrapartida, o período também foi marcado por maior rigor disciplinar, com cinco cartões amarelos e duas expulsões.

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No balanço geral de sua passagem pelo Corinthians, André soma 41 partidas, 26 como titular, com sete gols e 18 passes decisivos. O volante mantém 80% de acerto nos passes, além de médias de 1,7 desarme, 0,4 interceptação e 3,0 bolas recuperadas por jogo.

Com a camisa alvinegra, participou de conquistas importantes, como a Copa do Brasil e a Supercopa do Rei, vencida sobre o Flamengo. Na decisão, foi titular e esteve entre os jogadores de maior destaque da equipe.

— André é um jovem, vai oscilar, mas tem um potencial enorme. Pode fazer isso e muito mais. Está se acostumando a ser o jogador do tamanho que ele tem que ser. Não é simples. Ele tem uma energia física destoante da maioria dos jogadores que atuam no Brasil. Tem boa técnica e está aprendendo a resolver problemas diferentes em relação à base. Está encontrando times mais fechados, jogadores com boa condição física. Ele está aprendendo, em evolução. Oscilar é normal — disse Fernando Diniz após a vitória diante do Grêmio.

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