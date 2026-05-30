Diniz valoriza atuação do Corinthians e elogia André: 'Futebol é viver'
Técnico destaca desempenho da equipe e aponta crescimento do volante
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O técnico Fernando Diniz elogiou a atuação do volante André na vitória do Corinthians diante do Grêmio, neste sábado (30), na Arena do Grêmio, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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A boa atuação do camisa 49 aconteceu em um momento de oscilação na temporada. Recentemente, André foi expulso em dois jogos, caiu de rendimento e perdeu espaço na equipe comandada por Fernando Diniz, chegando a iniciar algumas partidas no banco de reservas.
— André é um jovem, vai oscilar, mas tem um potencial enorme. Pode fazer isso e muito mais. Está se acostumando a ser o jogador do tamanho que ele tem que ser. Não é simples. Ele tem uma energia física destoante da maioria dos jogadores que atuam no Brasil. Tem boa técnica e está aprendendo a resolver problemas diferentes em relação à base. Está encontrando times mais fechados, jogadores com boa condição física. Ele está aprendendo, em evolução. Oscilar é normal — disse Fernando Diniz.
Desde a chegada de Fernando Diniz, o Corinthians disputou 16 partidas e apresenta números consistentes, com nove vitórias, quatro empates e três derrotas, o que representa 64,6% de aproveitamento. A equipe marcou 20 gols e sofreu 12 no período, além de ter passado nove jogos sem ser vazada.
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O time também registra média de 58,1% de posse de bola e criou 31 grandes chances, convertendo 42% delas. Defensivamente, cedeu 18 grandes oportunidades aos adversários, indicando um desempenho equilibrado entre produção ofensiva e solidez na retaguarda ao longo da sequência.
— Estou satisfeito com o trabalho, independentemente do resultado. Hoje foi um dos nossos melhores jogos, assim como contra São Paulo e Peñarol. O começo não foi bom, mas sempre tivemos domínio territorial, com performance e cedendo pouco ao Grêmio. Faltava uma vitória fora de casa no Brasileiro, e ela aconteceu. Foi um prêmio para nós — comentou.
— O aproveitamento desde a minha chegada é de 65%, e temos que melhorar, pensar sempre na parte de cima da tabela e ter predicados para chegar fortes nos momentos decisivos das Copas — seguiu.
Corinthians no Brasileirão
Com o resultado, o Corinthians garante permanência fora da zona de rebaixamento durante a pausa para a Copa do Mundo. A equipe soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, ocupando a nona colocação.
O próximo jogo do Corinthians está marcado para o dia 22 de julho, na Neo Química Arena, também pelo torneio nacional.
— A gente vai evoluir em todas as frentes. Mas a parte mais importante foi instalada rapidamente. O futebol, do jeito que vejo o jogo, tem um tripé que define o que penso: futebol é viver, vida em movimento. Vontade, fome, solidariedade e coragem para fazer as coisas. Essas características são imprescindíveis. Por isso as coisas ocorreram de forma rápida — concluiu Diniz.
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