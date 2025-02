Garro herda a camisa 8 do Corinthians em anúncio com referências a ídolos; assista

O Corinthians promoveu um evento na Neo Química Arena para anunciar que Rodrigo Garro será o novo camisa 8 da equipe. Na madrugada deste sábado (8), o clube alvinegro divulgou um vídeo promocional, intitulado "A Garro la ocho", com uma homenagem ao argentino para a divulgação de sua nova numeração.

continua após a publicidade

➡️Vaquinha quita 38ª parcela do estádio do Corinthians; veja quanto falta

Na ação, Rodrigo Garro se declara ao clube alvinegro enquanto caminha rumo ao centro da Neo Química Arena enquanto o placar exibe imagens de diversos ídolos do Corinthians que usaram a camisa 8. Gustavo Vieira, filho de Sócrates, um dos mais ilustres donos do número, presenteia o argentino com o novo uniforme.

— Meu pai está feliz que a camisa 8 está em boas mãos — diz para Rodrigo Garro.

Veja o vídeo do anúncio

O discurso de Rodrigo Garro

— O que me dá forças todas às vezes que entro em campo, é saber que nunca estou sozinho. É entender que toda a humildade, empatia e transparência que me fez chegar aqui está também refletida em quem somos nós. A autenticidade que fez com que nossos caminhos se cruzassem, é a mesma a qual essa camisa carrega por tantas gerações. E é dessa forma que, mais uma vez, é com amor, respeito e muita garra, me entrego à Fiel. Eu agarro a oito com toda a honra. Tudo vai dar certo — diz o jogador na ação promocional

continua após a publicidade

Ex-camisa 10, Rodrigo Garro perdeu o uniforme para Memphis, após cumprimento de uma cláusula em contrato que garantia a camisa para o holandês. A mudança deve ocorrer oficialmente a partir da estreia do Corinthians na Libertadores, no dia 19 de fevereiro, contra o Universidad Central, da Venezuela.

Contratado em 2024 junto ao Talleres, da Argentina, Rodrigo Garro caiu nas graças da Fiel em pouco tempo com boas atuações e gols decisivos. Na última temporada, o meia disputou 62 partidas, balançou as redes em 13 oportunidades e deu 14 assistências.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O jogador foi eleito o meia do último Campeonato Brasileiro. Com 13 assistências, foi o maior garçom da competição e ajudou o Corinthians a vencer nove jogos seguidos, se salvar da luta contra o rebaixamento e garantiu uma vaga na Pré-Libertadores.