Fernando Diniz é denunciado pelo STJD e pode desfalcar o Corinthians Atitude de treinador foi enquadrada no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva

O técnico Fernando Diniz foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pode desfalcar o Corinthians nas próximas rodadas do Brasileirão. O treinador responderá por um lance ocorrido no empate sem gols diante do Athletico-PR, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada da competição.

A Procuradoria do STJD enquadrou Diniz no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de ato desleal ou hostil praticado durante a partida. A denúncia tem como base o episódio em que o treinador atingiu a mão do volante Jadson durante uma confusão entre atletas no primeiro tempo. Na ocasião, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli advertiu o comandante corintiano com cartão amarelo. "Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo; por emburrar o jogador adversário com a bola fora do jogo", conforme assinalado.

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Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

Na súmula, o árbitro registrou que Fernando Diniz foi punido por demonstrar desrespeito ao jogo ao empurrar o adversário com a bola fora de disputa. A Procuradoria utilizou o relato como fundamento para oferecer a denúncia ao tribunal.

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O julgamento está marcado para a próxima terça-feira, às 10h. Se for condenado, Diniz poderá receber pena de uma a três partidas de suspensão. Até que haja uma decisão, o treinador permanece liberado para comandar o Corinthians normalmente.

Caso o STJD aplique a punição, a suspensão começará a ser cumprida na partida contra o Red Bull Bragantino, marcada para o dia 9 de agosto, em Bragança Paulista, pela sequência do Campeonato Brasileiro.

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