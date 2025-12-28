Elenco, reforços e mais: os primeiros desafios de Marcelo Paz no Corinthians
Profissional chega com a missão de definir situações de atletas emprestados, avançar em renovações e buscar reforços
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians acertou a contratação de Marcelo Paz, ex-Fortaleza, como novo executivo de futebol. Os primeiros desafios do dirigente já estão traçados: ele precisará lidar com contratos em fase final, possíveis renovações, atletas que retornam de empréstimo e contratações para a próxima temporada.
Lateral do Corinthians vive expectativa por convocação para Seleção Brasileira: ‘Vai chegar’
Corinthians
Corinthians tenta Marcelo Paz, do Fortaleza, para cargo de executivo de futebol
Corinthians
Vai contratar? Corinthians toma decisão após Gabigol ser oferecido, diz Neto
Fora de Campo
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
O clube vem de conquistas recentes, como a Copa do Brasil, mas ainda enfrenta pendências que exigem atenção imediata. A chegada de Paz tem como objetivo estruturar essas demandas e garantir que o futebol do Corinthians siga em evolução.
Além de cuidar dessas questões, Marcelo Paz terá papel estratégico na integração entre as categorias de base e o futebol profissional. Ele também atuará no fortalecimento dos processos internos, aplicando sua experiência em gestão esportiva, planejamento estratégico e desenvolvimento de projetos.
As primeiras ações do novo executivo, no entanto, serão mais visíveis: lidar com atletas em fim de contrato, reforços e jogadores que retornam de empréstimo com futuro indefinido.
Reforços no Corinthians?
O objetivo da diretoria é iniciar 2026 com o novo dirigente à frente do planejamento e atento às movimentações do mercado para a próxima temporada. Um dos nomes analisados internamente é o do meia-atacante Savarino, atualmente no Botafogo.
O grande "X" da questão envolvendo Corinthians e Santos Laguna tem relação com juros e multa. O Lance! apurou que o clube paulista precisa pagar cerca de um milhão de dólares (R$ 5,5 milhões) apenas em multas e juros, mas tenta negociar o abatimento desses valores junto ao clube mexicano.
O Corinthians ainda conta com o valor da Copa do Brasil como garantia para os pagamentos. Esse planejamento, inclusive, foi revelado pelo presidente Osmar Stabile, que havia afirmado que o dinheiro do título seria utilizado para quitar compromissos financeiros.
Possíveis renovações
Fabrizio Angileri – lateral
O Corinthians iniciou negociações para a renovação de contrato com Fabrizio Angileri ainda em setembro. O lateral-esquerdo chegou ao Timão no início da temporada, por indicação de Ramón Díaz, então treinador alvinegro.
Com 31 anos, o argentino tem vínculo com o Corinthians até o fim do ano e está apto a assinar um pré-contrato com outro clube. A diretoria teve as primeiras conversas com o estafe do jogador e manifestou interesse na permanência.
Angileri chegou ao Timão após deixar o Getafe, da Espanha, onde passou um longo período sem atuar. No Corinthians, mostrou utilidade desde a chegada e ganhou destaque ao ter atuação decisiva contra Estêvão nas finais do Paulistão desta temporada, quando o clube conquistou o título estadual.
Em 2025, disputou 40 partidas e distribuiu duas assistências.
Romero – atacante
O atacante tem contrato com o clube paulista somente até o final de dezembro de 2025 e ainda não acertou a renovação do vínculo. Após a conquista da Copa do Brasil, Ángel Romero comentou sobre o próprio futuro em entrevista.
— Eu tenho 10 dias ainda de contrato, bastante tempo ainda. Vou curtir ainda esses meus 10 dias de Corinthians e depois a gente vai sentar para falar com a diretoria. Como vocês viram, ninguém fechou nada. Nenhuma renovação foi feita, mas a gente tá comemorando hoje o título mais importante. Depois, meu futuro sempre o deixo nas mãos de Deus — disse Romero.
Na temporada, foram 53 jogos, cinco gols e três assistências.
Talles Magno – atacante
Com contrato de empréstimo se encerrando no final de dezembro, Talles Magno é mais um caso que ficará sob responsabilidade de Marcelo Paz. Em 2025, o atacante disputou 48 partidas, marcou seis gols e deu quatro assistências. No fim da temporada, perdeu espaço sob o comando de Dorival Júnior.
Maycon – volante
O Corinthians avançou nas conversas para manter o volante Maycon em definitivo até 2028. A possibilidade foi apresentada pelo empresário do atleta, Marcelo Vojnovic, e passou a ser avaliada internamente pela diretoria.
Embora ainda não tenha enviado uma proposta oficial, o clube considerava a negociação bem encaminhada, com Fabinho Soldado à frente das tratativas.
Agora, Marcelo Paz assume o comando dos negócios. Antes disso, as partes chegaram a discutir a renovação do empréstimo, mas as conversas não avançaram. Internamente, Maycon é visto como peça-chave do elenco após se destacar ao longo da temporada e assumir papel de liderança na campanha do título da Copa do Brasil.
Retorno de empréstimo
Marcelo Paz também terá de resolver pendências envolvendo atletas que retornam de empréstimo ao Corinthians ao final da temporada. Ao todo, são quatro jogadores: Pedro Raul, Fagner, Léo Mana e Alex Santana.
Pedro Raul – atacante
Contratado por cerca de R$ 25 milhões, Pedro Raul esteve emprestado ao Ceará até o fim de 2025. Com vínculo com o Corinthians até dezembro de 2028, o atacante tem multa rescisória fixada em R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o internacional.
Recentemente, o jogador recebeu proposta do Internacional. Aos 29 anos, Pedro Raul nasceu em Porto Alegre e tem familiares torcedores do clube gaúcho. A expectativa interna é de que o atleta não permaneça no Corinthians.
Pelo Ceará, disputou 45 partidas, marcou 17 gols e deu duas assistências. Pelo Corinthians, atuou em 38 jogos, sendo titular em 13 oportunidades, com quatro gols e uma assistência.
Fagner – lateral
Multicampeão pelo Corinthians, com dois títulos brasileiros e três paulistas, além de 563 partidas disputadas, Fagner defendeu o Cruzeiro em 2025 e ainda tem chances de permanecer no clube mineiro.
Aos 36 anos, o lateral alternou a titularidade com Willian. No entanto, durante a partida contra o CRB, no dia 30 de agosto, sofreu uma fratura na fíbula da perna direita, o que o fez perder espaço e atrasou o retorno aos gramados.
Pelo Cruzeiro, foram 17 jogos e uma assistência. O contrato com o Corinthians é válido até o final de 2026.
Alex Santana – volante
Alex Santana está emprestado ao Grêmio até o fim do ano. O acordo prevê um valor previamente fixado para a aquisição dos direitos econômicos do atleta caso o clube gaúcho opte pela permanência após o término do empréstimo.
O volante chegou ao Corinthians na janela do meio do ano passado e disputou 37 partidas com a camisa alvinegra. Marcou dois gols, ambos na primeira fase do Paulistão 2025, competição encerrada com o título do Timão.
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Pelo Grêmio, Alex Santana disputou 10 jogos, sendo titular em cinco. O meio-campista deu um passe decisivo e finalizou sete vezes. Teve 89% de acerto nos passes e média de 0,4 passes longos certos por partida. Recuperou 2,1 bolas por jogo, com médias de 0,6 desarmes e 0,6 interceptações. Nos duelos, apresentou 41% de aproveitamento, com média de 1,2 faltas cometidas e cinco cartões amarelos recebidos.
O contrato do jogador com o Corinthians vai até o final de 2027.
Leo Mana – lateral
Formado nas categorias de base do Corinthians, o lateral chegou ao clube aos sete anos para atuar no futsal e, aos dez, passou a jogar também no campo. Pela base alvinegra, conquistou três títulos paulistas: em 2014 pelo sub-11, em 2017 pelo sub-13 e em 2021 pelo sub-17.
O jovem disputou duas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo campeão e capitão da equipe em 2024. Pelo time profissional do Corinthians, acumula 30 partidas, 14 delas nesta temporada.
Léo Maná disputou seis jogos pelo Criciúma, apenas um como titular, com média de 31 minutos em campo. Teve 21,5 ações com a bola por partida e acertou 77% dos passes. Na defesa, registrou 0,8 desarmes, 0,8 interceptações e 1,8 cortes por jogo, além de 33% de aproveitamento nos duelos e média de 1,7 faltas cometidas. Sua performance recebeu nota 6,60 no Sofascore.
A chance de permanência no Criciúma é pequena. O vínculo com o Corinthians vai até o final de dezembro de 2029.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias