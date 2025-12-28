Elenco, reforços e mais: os primeiros desafios de Marcelo Paz no Corinthians

O Corinthians acertou a contratação de Marcelo Paz, ex-Fortaleza, como novo executivo de futebol. Os primeiros desafios do dirigente já estão traçados: ele precisará lidar com contratos em fase final, possíveis renovações, atletas que retornam de empréstimo e contratações para a próxima temporada.

O clube vem de conquistas recentes, como a Copa do Brasil, mas ainda enfrenta pendências que exigem atenção imediata. A chegada de Paz tem como objetivo estruturar essas demandas e garantir que o futebol do Corinthians siga em evolução.

Além de cuidar dessas questões, Marcelo Paz terá papel estratégico na integração entre as categorias de base e o futebol profissional. Ele também atuará no fortalecimento dos processos internos, aplicando sua experiência em gestão esportiva, planejamento estratégico e desenvolvimento de projetos.

As primeiras ações do novo executivo, no entanto, serão mais visíveis: lidar com atletas em fim de contrato, reforços e jogadores que retornam de empréstimo com futuro indefinido.

Reforços no Corinthians?

O objetivo da diretoria é iniciar 2026 com o novo dirigente à frente do planejamento e atento às movimentações do mercado para a próxima temporada. Um dos nomes analisados internamente é o do meia-atacante Savarino, atualmente no Botafogo.

O grande "X" da questão envolvendo Corinthians e Santos Laguna tem relação com juros e multa. O Lance! apurou que o clube paulista precisa pagar cerca de um milhão de dólares (R$ 5,5 milhões) apenas em multas e juros, mas tenta negociar o abatimento desses valores junto ao clube mexicano.

O Corinthians ainda conta com o valor da Copa do Brasil como garantia para os pagamentos. Esse planejamento, inclusive, foi revelado pelo presidente Osmar Stabile, que havia afirmado que o dinheiro do título seria utilizado para quitar compromissos financeiros.

Possíveis renovações

Fabrizio Angileri – lateral

O Corinthians iniciou negociações para a renovação de contrato com Fabrizio Angileri ainda em setembro. O lateral-esquerdo chegou ao Timão no início da temporada, por indicação de Ramón Díaz, então treinador alvinegro.

Com 31 anos, o argentino tem vínculo com o Corinthians até o fim do ano e está apto a assinar um pré-contrato com outro clube. A diretoria teve as primeiras conversas com o estafe do jogador e manifestou interesse na permanência.

Angileri chegou ao Timão após deixar o Getafe, da Espanha, onde passou um longo período sem atuar. No Corinthians, mostrou utilidade desde a chegada e ganhou destaque ao ter atuação decisiva contra Estêvão nas finais do Paulistão desta temporada, quando o clube conquistou o título estadual.

Em 2025, disputou 40 partidas e distribuiu duas assistências.

Romero – atacante

O atacante tem contrato com o clube paulista somente até o final de dezembro de 2025 e ainda não acertou a renovação do vínculo. Após a conquista da Copa do Brasil, Ángel Romero comentou sobre o próprio futuro em entrevista.

— Eu tenho 10 dias ainda de contrato, bastante tempo ainda. Vou curtir ainda esses meus 10 dias de Corinthians e depois a gente vai sentar para falar com a diretoria. Como vocês viram, ninguém fechou nada. Nenhuma renovação foi feita, mas a gente tá comemorando hoje o título mais importante. Depois, meu futuro sempre o deixo nas mãos de Deus — disse Romero.

Na temporada, foram 53 jogos, cinco gols e três assistências.

Talles Magno – atacante

Com contrato de empréstimo se encerrando no final de dezembro, Talles Magno é mais um caso que ficará sob responsabilidade de Marcelo Paz. Em 2025, o atacante disputou 48 partidas, marcou seis gols e deu quatro assistências. No fim da temporada, perdeu espaço sob o comando de Dorival Júnior.

Maycon – volante

O Corinthians avançou nas conversas para manter o volante Maycon em definitivo até 2028. A possibilidade foi apresentada pelo empresário do atleta, Marcelo Vojnovic, e passou a ser avaliada internamente pela diretoria.

Embora ainda não tenha enviado uma proposta oficial, o clube considerava a negociação bem encaminhada, com Fabinho Soldado à frente das tratativas.

Agora, Marcelo Paz assume o comando dos negócios. Antes disso, as partes chegaram a discutir a renovação do empréstimo, mas as conversas não avançaram. Internamente, Maycon é visto como peça-chave do elenco após se destacar ao longo da temporada e assumir papel de liderança na campanha do título da Copa do Brasil.

Maycon vive expectativa de permanecer no Corinthians (Foto: Agência Corinthians)

Retorno de empréstimo

Marcelo Paz também terá de resolver pendências envolvendo atletas que retornam de empréstimo ao Corinthians ao final da temporada. Ao todo, são quatro jogadores: Pedro Raul, Fagner, Léo Mana e Alex Santana.

Pedro Raul – atacante

Contratado por cerca de R$ 25 milhões, Pedro Raul esteve emprestado ao Ceará até o fim de 2025. Com vínculo com o Corinthians até dezembro de 2028, o atacante tem multa rescisória fixada em R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o internacional.

Recentemente, o jogador recebeu proposta do Internacional. Aos 29 anos, Pedro Raul nasceu em Porto Alegre e tem familiares torcedores do clube gaúcho. A expectativa interna é de que o atleta não permaneça no Corinthians.

Pelo Ceará, disputou 45 partidas, marcou 17 gols e deu duas assistências. Pelo Corinthians, atuou em 38 jogos, sendo titular em 13 oportunidades, com quatro gols e uma assistência.

Fagner – lateral

Multicampeão pelo Corinthians, com dois títulos brasileiros e três paulistas, além de 563 partidas disputadas, Fagner defendeu o Cruzeiro em 2025 e ainda tem chances de permanecer no clube mineiro.

Aos 36 anos, o lateral alternou a titularidade com Willian. No entanto, durante a partida contra o CRB, no dia 30 de agosto, sofreu uma fratura na fíbula da perna direita, o que o fez perder espaço e atrasou o retorno aos gramados.

Pelo Cruzeiro, foram 17 jogos e uma assistência. O contrato com o Corinthians é válido até o final de 2026.

Lateral Fagner está emprestado ao Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Alex Santana – volante

Alex Santana está emprestado ao Grêmio até o fim do ano. O acordo prevê um valor previamente fixado para a aquisição dos direitos econômicos do atleta caso o clube gaúcho opte pela permanência após o término do empréstimo.

O volante chegou ao Corinthians na janela do meio do ano passado e disputou 37 partidas com a camisa alvinegra. Marcou dois gols, ambos na primeira fase do Paulistão 2025, competição encerrada com o título do Timão.

Pelo Grêmio, Alex Santana disputou 10 jogos, sendo titular em cinco. O meio-campista deu um passe decisivo e finalizou sete vezes. Teve 89% de acerto nos passes e média de 0,4 passes longos certos por partida. Recuperou 2,1 bolas por jogo, com médias de 0,6 desarmes e 0,6 interceptações. Nos duelos, apresentou 41% de aproveitamento, com média de 1,2 faltas cometidas e cinco cartões amarelos recebidos.

O contrato do jogador com o Corinthians vai até o final de 2027.

Leo Mana – lateral

Formado nas categorias de base do Corinthians, o lateral chegou ao clube aos sete anos para atuar no futsal e, aos dez, passou a jogar também no campo. Pela base alvinegra, conquistou três títulos paulistas: em 2014 pelo sub-11, em 2017 pelo sub-13 e em 2021 pelo sub-17.

O jovem disputou duas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo campeão e capitão da equipe em 2024. Pelo time profissional do Corinthians, acumula 30 partidas, 14 delas nesta temporada.

Léo Maná em jogo pelo Criciúma (Foto: Celso da Luz/ Assessoria de imprensa Criciúma E.C.)

Léo Maná disputou seis jogos pelo Criciúma, apenas um como titular, com média de 31 minutos em campo. Teve 21,5 ações com a bola por partida e acertou 77% dos passes. Na defesa, registrou 0,8 desarmes, 0,8 interceptações e 1,8 cortes por jogo, além de 33% de aproveitamento nos duelos e média de 1,7 faltas cometidas. Sua performance recebeu nota 6,60 no Sofascore.

