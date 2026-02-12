O goleiro Hugo Souza foi um dos destaques da vitória do Corinthians por 2 a 0 diante do Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira (12), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Na segunda etapa, quando o Timão vencia por 1 a 0, o goleiro defendeu uma cobrança de pênalti do atacante Isidro Pitta e ajudou a segurar o resultado inicial.

— Fico muito feliz de ajudar a equipe. Os três pontos eram muito importantes, fizemos de tudo para fazer um grande jogo, dar sequência ao que vínhamos fazendo. Nosso time está em uma crescente grande, estamos jogando bem. Hoje, graças a Deus, saímos com a vitória, pude ajudar com mais um pênalti defendido. Fico muito feliz, espero continuar escrevendo minha história aqui nesse clube — disse o goleiro em entrevista ao "Premiere".

Hugo Souza no momento da cobrança (Foto: Esdras Martins/Mochila Press/Gazeta Press)

Hugo Souza na história do Corinthians

Hugo Souza assumiu a liderança do ranking de média de pênaltis defendidos na história do Corinthians. Com 11 cobranças defendidas em 99 jogos, o goleiro registra média de 0,11 por partida, superando nomes consagrados do clube.

Na sequência aparecem Dida, com média de 0,06 (seis defesas em 95 partidas), e Cássio, além de Ronaldo Giovanelli, ambos com média de 0,04. Gylmar dos Santos Neves fecha a lista, com média de 0,02.

No ranking absoluto de pênaltis defendidos, Cássio lidera com 32 defesas em 712 jogos, seguido por Ronaldo Giovanelli, que soma 27 em 602 partidas. Hugo Souza aparece na terceira colocação, empatado com Gylmar dos Santos Neves, ambos com 11 pênaltis defendidos, embora em números de jogos bastante distintos.

Dida completa o top cinco, com seis defesas em 95 atuações. Os dados reforçam a eficiência recente de Hugo Souza e o colocam em destaque na história do clube no fundamento.

Ranking de pênaltis

1° Cássio: 32 pênaltis defendidos em 712 jogos.

2° Ronaldo Giovanelli: 27 pênaltis defendidos em 602 jogos.

3° Hugo Souza: 11 pênaltis defendidos em 99 jogos.

3° Gylmar dos Santos Neves: 11 pênaltis defendidos em 397 jogos.

4° Dida: 6 pênaltis defendidos em 95 jogos.

1° Hugo Souza: 0,11 (11 pênaltis em 99 jogos)

2° Dida: 0,06 (6 pênaltis em 95 jogos)

3° Cássio: 0,04 (32 pênaltis 712 jogos)

4° Ronaldo Giovanelli: 0,04 (27 pênaltis em 602 jogos)

5° Gylmar dos Santos Neves: 0,02 (11 pênaltis em 397 jogos)

O que vem pela frente?

O Corinthians volta a campo no próximo domingo (15), às 20h30, fora de casa, quando enfrenta o São Bernardo, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista.

