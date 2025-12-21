Vai renovar? Romero fala sobre chance de permanecer no Corinthians

Após a conquista da Copa do Brasil pelo Corinthians, Ángel Romero voltou a comentar sobre o próprio futuro em entrevista. O atacante tem contrato com o clube paulista somente até o final de dezembro de 2025 e ainda não acertou a renovação do vínculo.

Com contrato válido por mais 10 dias, o jogador evitou tratar de renovação neste momento e reforçou que o foco está na comemoração do título. Segundo o paraguaio, qualquer definição sobre o futuro ficará para depois, em conversa com a diretoria, e destacou que confia os próximos passos da carreira nas mãos de Deus.

— Eu tenho 10 dias ainda de contrato, bastante tempo ainda. Vou curtir ainda esses meus 10 dias de Corinthians e depois a gente vai sentar para falar com a diretoria. Como vocês viram, ninguém fechou nada. Nenhuma renovação foi feita, mas a gente tá comemorando hoje o título mais importante. Depois, meu futuro sempre o deixo nas mãos de Deus — disse Romero.

— O ano que vem eu tenho uma competição muito importante que é a Copa do Mundo. Eu vou me preparar, aqui ou em outro lugar. Mas, precisamos sentar, falar o que o Corinthians quer, o que planeja. Eu sou muito grato a tudo que vivi aqui — seguiu.

Romero também destacou a importância do título e relembrou as frustrações vividas pelo Corinthians em decisões recentes, ressaltando a dedicação do elenco ao longo da temporada e o peso da taça para encerrar o ano de forma positiva.

— Faz tempo que não comemorava esse título. Em 2018 foi uma final que a gente perdeu; 22 também, e 23 e 24 foram na semifinal. Então, a gente não podia deixar escapar. Hoje, fechando aqui no Maracanã, a gente sabia que não podia escapar e conseguiu esse título. Parabéns ao grupo, que se dedicou bastante durante todo esse ano, e a gente fecha esse ano com esse título importante — completou.

Romero levantou a taça da Copa do Brasil (Foto: Jhony Inacio/Agência Enquadrar/Gazeta Press)

O que vem pela frente

Com o título da Copa do Brasil, o Corinthians garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores 2026. O time também vai disputar a Supercopa Rei (nome atual da Supercopa do Brasil) diante do Flamengo, atual campeão brasileiro.

O jogo está inicialmente marcado para 24 de janeiro, mas a data ainda pode ser alterada. O local da partida também não foi definido.