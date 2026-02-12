Hugo Souza brilha, Corinthians vence o Bragantino e sobe na tabela do Brasileirão
Goleiro do Timão defendeu cobrança de pênalti na segunda etapa
O Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (12), na Neo Química Arena, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o Timão subiu para a 12ª colocação, com três pontos, uma vitória e uma derrota. A equipe comandada por Dorival Júnior ainda tem um jogo pendente contra o Athletico-PR, que foi adiado em razão da final da Supercopa Rei.
Já o Bragantino, que estava invicto na temporada, caiu para a quinta posição na tabela, com seis pontos, duas vitórias e uma derrota.
O JOGO
As duas primeiras grandes chances da partida surgiram após uma breve pressão do Red Bull Bragantino. Aos 7 minutos, Isidro Pitta levou vantagem sobre Bidu e cruzou para a área, onde Gabriel finalizou, exigindo a primeira defesa de Hugo no jogo.
Melhor na partida, o Bragantino voltou a levar perigo no minuto seguinte, em cabeçada de Juninho Capixaba para fora. A principal oportunidade nos minutos iniciais aconteceu aos 11, quando Lucas Barbosa passou por Matheus Bidu e finalizou forte, obrigando Hugo Souza espalmar.
Após as investidas do Bragantino, o Corinthians passou a ter mais posse de bola e a tentar avançar ao ataque, mas encontrou dificuldades para transformar as jogadas em finalizações efetivas.
A melhor chance corintiana surgiu aos 39 minutos. Yuri Alberto recebeu livre, avançou em direção ao gol e chutou com força. Em dois tempos, Cleiton fez a defesa.
Antes do intervalo, as duas equipes ainda criaram mais uma oportunidade cada. O Bragantino assustou em cobrança de falta de Juninho Capixaba, por baixo da barreira, que passou rente à trave. Já o Corinthians levou perigo em cabeçada de Gustavo Henrique.
SEGUNDO TEMPO
Se o Corinthians encontrou dificuldades para chegar ao gol do Red Bull Bragantino no primeiro tempo, a segunda etapa começou de forma oposta, com gol logo no primeiro minuto. Rodrigo Garro cobrou escanteio, e Gabriel Paulista subiu mais alto que a defesa para abrir o placar.
Aos 10 minutos, o Red Bull Bragantino teve a chance de empatar a partida. Lucas Barbosa avançou pela direita e cruzou rasteiro para Isidro Pitta, que finalizou forte, mas Gustavo Henrique desviou. A arbitragem entendeu que houve toque no braço do zagueiro do Corinthians e assinalou pênalti.
Na cobrança, Pitta bateu no canto direito de Hugo Souza, que acertou o lado e defendeu a penalidade.
O Corinthians marcou o segundo gol aos 29 minutos. Em passe em profundidade de Garro, Yuri Alberto se livrou da marcação e finalizou, parando em Cleiton. No rebote, Matheus Bidu completou para o gol e ampliou a vantagem.
À frente no placar, o Corinthians passou a controlar a partida e a ter mais posse de bola. No banco de reservas, Dorival Júnior aproveitou para rodar o elenco e dar oportunidades a outros atletas, como Allan, que chegou ao clube nesta semana.
O que vem pela frente?
O Corinthians volta a campo no próximo domingo (15), às 20h30, fora de casa, quando enfrenta o São Bernardo, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista. Já o Red Bull Bragantino joga no mesmo dia e horário, pela mesma competição, contra o Grêmio Novorizontino.
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Red Bull Bragantino
✅ FICHA TÉCNICA
Corinthians 2x0 Red Bull Bragantino
Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de fevereiro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Gabriel Paulista (01'/2ºT) e Bidu (29'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Matheus Bidu e Gustavo Henrique (COR); Lucas Barbosa, Gabriel, Cleiton e Capixaba (BRA);
🟥 Cartões vermelhos: -
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
⚽ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo (Charles), Matheus Pereira (Allan) e Rodrigo Garro (Vitinho); Memphis Depay (Kayke) e Yuri Alberto (Gui Negão). (Técnico: Dorival Jr)
BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Eric Ramires), Fabinho (Ignacio Sosa) e Gustavo Neves (Herrera); Lucas Barbosa, Isidro Pitta (Fernando) e Henry Mosquera (Vinicinho). (Técnico: Vagner Mancini)
