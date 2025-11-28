O Campeonato Brasileiro Série B chegou ao fim e dois jogadores com vínculos com o Corinthians vivem um futuro incerto: o lateral Léo Maná e o zagueiro Renato, emprestados a Criciúma e Atlético-GO, respectivamente.

A situação do defensor é mais delicada e chama mais atenção, visto que o contrato com o Dragão permanece em vigor e o jogador passou toda a temporada 2025 sem entrar em campo, tanto no Corinthians quanto no Atlético-GO.

Por outro lado, a situação de Léo Maná precisa ser definida com mais urgência, já que seu contrato com o Tigre termina no final deste ano e ainda não há um caminho estabelecido para a sequência da carreira. Vale destacar que o Corinthians vive um momento turbulento, de transferban, e está impossibilitado de realizar contratações.

Léo Mana - Criciúma

Formado nas categorias de base do Corinthians, o lateral chegou ao clube aos sete anos para atuar no futsal e, aos dez, passou a jogar também no campo. Pela base alvinegra, conquistou três títulos paulistas: em 2014 pelo sub-11, em 2017 pelo sub-13 e em 2021 pelo sub-17.

O jovem disputou duas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo campeão e capitão da equipe em 2024. Pelo time profissional do Corinthians, acumula 30 partidas, 14 delas nesta temporada.

Léo Maná disputou seis jogos pelo Criciúma, apenas um como titular, com média de 31 minutos em campo. Teve 21,5 ações com a bola por partida e acertou 77% dos passes. Na defesa, registrou 0,8 desarmes, 0,8 interceptações e 1,8 cortes por jogo, além de 33% de aproveitamento nos duelos e média de 1,7 faltas cometidas. Sua performance recebeu nota 6,60 no Sofascore.

Seu contrato com o Tigre se encerra em dezembro e o futuro ainda é incerto. Nesta quinta-feira (27), o Criciúma realizou eleições que definiram Pedro Paulo Canella como novo presidente e, a partir disso, novas decisões devem ser tomadas nos próximos dias.

Para o planejamento de 2026, o técnico Eduardo Baptista está mantido no cargo, e algumas renovações já foram acertadas, como a do lateral-direito Marcinho.

O Corinthians conta no elenco com Matheuzinho, titular absoluto da posição, mas não dispõe de uma opção considerada reserva. Cabe ressaltar que Fagner também está emprestado ao Cruzeiro.

Empréstimo: 31/12/2025

Contrato Corinthians: 31/12/2029

Renato - Atlético-GO

Atualmente emprestado ao Atlético-GO, Renato passou toda a temporada sem entrar em campo. Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Corinthians, soma mais de 100 partidas pelo Sub-20, com 13 gols marcados, além de 33 jogos e três gols pelo Sub-17. O defensor também acumula convocações para a Seleção Brasileira Sub-15, mas ainda encontra dificuldades para se firmar no profissional.

Neste ano, o atleta foi relacionado para dois jogos: Red Bull Bragantino 2 x 1 Corinthians, pelo Paulistão, em janeiro, e Atlético-GO 0 x 0 Operário, em novembro, pela Série B. Em ambas as partidas, porém, permaneceu não saiu do banco de reservas.

Segundo apuração do LANCE!, o Atlético-GO não deve impor muitas barreirar caso o jogador, que tem contrato de empréstimo com o Dragão até março de 2026, encerrar de forma antecipada.

Empréstimo: 31/03/2026

Contrato Corinthians: 31/07/2027