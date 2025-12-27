A temporada do Corinthians chegou ao fim com vários jogadores em alta, projetando possibilidades para 2026, ano de Copa do Mundo. Um dos destaques é o lateral Matheus Bidu, peça importante na conquista da Copa do Brasil.

Após o título, Bidu falou sobre o sentimento de vencer a competição e, ao ser questionado sobre uma possível convocação para a Seleção Brasileira, foi direto: prefere esperar para chegar lá.

— Sensação inexplicável. Surreal. Algo que eu sempre sonhei, poder estar realizando isso, desfrutando desse momento, é algo incrível — disse Bidu ao "Meu Timão".

— Se Deus quiser, vai chegar o dia — completou.

Na semifinal da Copa do Brasil, Bidu marcou o gol que recolocou o Corinthians na partida contra o Cruzeiro. Sem a atuação do lateral, que balançou as redes, o Timão teria sido eliminado ao perder por 2 a 0.

Corinthians levanta a taça de campeão da Copa do Brasil no Maracanã (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Números de Bidu pelo Corinthians

Pelo clube, Bidu disputou 120 partidas, sendo titular em 96 delas, marcou oito gols, deu sete assistências e apresentou média de 1,1 passe decisivo por jogo. Além disso, manteve 27% de acerto nos cruzamentos, 58% de eficiência nos duelos, 1,3 desarmes e 1,2 interceptações por partida, recuperando em média 4,8 bolas por jogo. Seu desempenho rendeu nota média 7,12 pelo Sofascore.

Bidu teve um ano de 2025 de destaque. Atuando em 49 jogos, sendo titular em 43, marcou cinco gols, distribuiu quatro assistências e teve média de 1,2 passes decisivos por partida. Seus índices defensivos continuaram sólidos, com 57% de eficiência nos duelos, 1,3 desarmes, 1,0 interceptação e 4,6 bolas recuperadas por jogo. No ataque, manteve 27% de acerto nos cruzamentos e cometeu apenas 0,8 falta por partida, alcançando nota média 7,17 no Sofascore.

Matheus Bidu pelo Corinthians:

120 jogos (96 titular) 8 gols 7 assistências 1.1 passes decisivos por jogo 27% acerto no cruzamento 58% eficiência nos duelos 1.3 desarmes por jogo 1.2 interceptações por jogo 4.8 bolas recuperadas por jogo 0.7 faltas por jogo Nota Sofascore 7.12

