O Corinthians iniciou negociações para a renovação de contrato com Fabrizio Angileri. O lateral-esquerdo chegou ao Timão no início desta temporada, por indicação de Ramón Díaz, treinador alvinegro no período.

continua após a publicidade

Com 31 anos, o argentino tem vínculo com o Corinthians até o final do ano, e está apto a assinar um pré-contrato com outro clube. A diretoria do Timão teve as primeiras conversas com o estafe de Angileri e manifestou o interesse de renovar.

O jogador chegou ao Timão após deixar o Getafe, da Espanha, onde passou um longo período sem jogar. No Corinthians, se mostrou útil desde a chegada e ganhou destaque ao marcar presença decisiva contra Estêvão nas finais do Paulistão desta temporada, quando o clube alvinegro conquistou o título.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Fabrizio Angileri chegou ao Corinthians no início desta temporada (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O lateral-esquerdo disputa posição com Matheus Bidu no Timão. Angileri fez 25 jogos com a camisa alvinegra, sendo 17 como titular, e deu duas assistências. O argentino conquistou o título do Campeonato Paulista com o Corinthians.

Renovações

Atualmente, o Timão está proibido de inscrever jogadores por três janelas de transferências. A punição foi imposta pela Fifa pela dívida na contratação de Félix Torres junto ao Santos Laguna, feita em 2024, no valor de R$ 40 milhões.

continua após a publicidade

O Corinthians passou a priorizar as renovações do elenco. O zagueiro Gustavo Henrique negocia a extensão de vínculo com o Timão. Anteriormente, o Timão também acertou a prorrogação de contrato com o lateral-esquerdo Matheus Bidu.

A diretoria também acertou a renovação com três jovens: Gui Amorim, André Luiz e Gui Negão. O Corinthians ainda tem conversas em andamento para renovar com o lateral-direito Jacaré. Os contratos de Maycon, Romero e Talles Magno também se encerram ao final do ano.