imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Na mira do Internacional, atacante quer vestir vermelho

Colorado pretende contratar Pedro Raul para o comando do ataque

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 21/12/2025
13:03
Pedro Raul comemora o gol em Ceará x Fortaleza (foto: Stephan Eilert / Ceará SC)
imagem cameraPedro Raul comemora o gol em Ceará x Fortaleza (Foto: Stephan Eilert / Ceará SC)
  Mais Notícias

Na mira do Internacional, o atacante Pedro Raul quer vestir vermelho em 2026. Resta saber se a contratação terá aval do técnico Paulo Pezzolano, apresentado na sexta-feira (19), e do Corinthians, detentor dos direitos federativos do centroavante que, este ano, atuou pelo rebaixado Ceará. Conforme o jornalista identificado Alexandre Ernst informou e o Lance! confirmou, o jogador tem falado a amigos que pretende jogar, de qualquer forma, pelo Colorado.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Pedro Raul estava emprestado ao Vozão, com contrato terminando em 31 de dezembro. Segundo informações, seu salário seria em torno de R$ 750 mil na equipe de Fortaleza, parte dos vencimentos pagos pelo Timão.

Pedro Raul que vestir vermelho

Natural de Porto Alegre, Pedro Raul fez base no Cruzeiro-RS, clube que o lançou para o futebol profissional em 2017. Desde então, jogou em clubes de Portugal, Japão, México e, principalmente, Brasil. De férias, passou por sua terra natal e confidenciou a amigos da cidade que pretende vestir vermelho em 2026.

Pelo que apurou o Lance!, o atleta de 29 anos está disposto a negociar com o Corinthians a sua liberação. A informação é de que o clube paulista deveria a ele valores da sua transferência do Toluca-MEX. O Timão, porém, não deve abrir mão do investimento de R$ 24,5 milhões, divididos em parcelas até 2028. Há o relato, inclusive, de que a equipe paulistana estaria atrasada no pagamento.  

O que facilitaria o negócio

O que poderia facilitar uma negociação com o Beira-Rio é a situação financeira do time do Parque São Jorge, que sofreu transfer ban da Fifa. Além disso, Pedro Raul não está nos planos do técnico Dorival Júnior nem do Departamento de Futebol para 2026. Pelo que levantou o Lance!, o salário do atacante no Beira-Rio seria de R$ 500 mil.

Carreira

AnoClubeJogosGols

2025

Ceará

51

18

2025

Corinthians

6

1

2024

Corinthians

33

3

2024

Toluca-MEX

19

4

2023

Vasco

43

13

2022

Goiás

50

26

2022

Juárez-MEX

7

2

2021

Kashiwa Raysol-JAP

11

3

2020

Botafogo

39

12

2019

Atlético-GO

47

14

2019

Vitória-POR

9

0

2017/2018

Vitória-POR

15

4

2017

Cruzeiro-RS

2

0

Total

332

100

Pedro Raul Ceará (Foto: Divulgação)
Pedro Raul vive grande fase no Ceará (Foto: Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

