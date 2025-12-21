Na mira do Internacional, atacante quer vestir vermelho

Na mira do Internacional, o atacante Pedro Raul quer vestir vermelho em 2026. Resta saber se a contratação terá aval do técnico Paulo Pezzolano, apresentado na sexta-feira (19), e do Corinthians, detentor dos direitos federativos do centroavante que, este ano, atuou pelo rebaixado Ceará. Conforme o jornalista identificado Alexandre Ernst informou e o Lance! confirmou, o jogador tem falado a amigos que pretende jogar, de qualquer forma, pelo Colorado.

Pedro Raul estava emprestado ao Vozão, com contrato terminando em 31 de dezembro. Segundo informações, seu salário seria em torno de R$ 750 mil na equipe de Fortaleza, parte dos vencimentos pagos pelo Timão.

Natural de Porto Alegre, Pedro Raul fez base no Cruzeiro-RS, clube que o lançou para o futebol profissional em 2017. Desde então, jogou em clubes de Portugal, Japão, México e, principalmente, Brasil. De férias, passou por sua terra natal e confidenciou a amigos da cidade que pretende vestir vermelho em 2026.

Pelo que apurou o Lance!, o atleta de 29 anos está disposto a negociar com o Corinthians a sua liberação. A informação é de que o clube paulista deveria a ele valores da sua transferência do Toluca-MEX. O Timão, porém, não deve abrir mão do investimento de R$ 24,5 milhões, divididos em parcelas até 2028. Há o relato, inclusive, de que a equipe paulistana estaria atrasada no pagamento.

O que facilitaria o negócio

O que poderia facilitar uma negociação com o Beira-Rio é a situação financeira do time do Parque São Jorge, que sofreu transfer ban da Fifa. Além disso, Pedro Raul não está nos planos do técnico Dorival Júnior nem do Departamento de Futebol para 2026. Pelo que levantou o Lance!, o salário do atacante no Beira-Rio seria de R$ 500 mil.

Carreira

Ano Clube Jogos Gols 2025 Ceará 51 18 2025 Corinthians 6 1 2024 Corinthians 33 3 2024 Toluca-MEX 19 4 2023 Vasco 43 13 2022 Goiás 50 26 2022 Juárez-MEX 7 2 2021 Kashiwa Raysol-JAP 11 3 2020 Botafogo 39 12 2019 Atlético-GO 47 14 2019 Vitória-POR 9 0 2017/2018 Vitória-POR 15 4 2017 Cruzeiro-RS 2 0 Total 332 100