Na mira do Internacional, atacante quer vestir vermelho

Na mira do Internacional, o atacante Pedro Raul quer vestir vermelho em 2026. Resta saber se a contratação terá aval do técnico Paulo Pezzolano, apresentado na sexta-feira (19), e do Corinthians, detentor dos direitos federativos do centroavante que, este ano, atuou pelo rebaixado Ceará. Conforme o jornalista identificado Alexandre Ernst informou e o Lance! confirmou, o jogador tem falado a amigos que pretende jogar, de qualquer forma, pelo Colorado.
Pedro Raul estava emprestado ao Vozão, com contrato terminando em 31 de dezembro. Segundo informações, seu salário seria em torno de R$ 750 mil na equipe de Fortaleza, parte dos vencimentos pagos pelo Timão.
Natural de Porto Alegre, Pedro Raul fez base no Cruzeiro-RS, clube que o lançou para o futebol profissional em 2017. Desde então, jogou em clubes de Portugal, Japão, México e, principalmente, Brasil. De férias, passou por sua terra natal e confidenciou a amigos da cidade que pretende vestir vermelho em 2026.
Pelo que apurou o Lance!, o atleta de 29 anos está disposto a negociar com o Corinthians a sua liberação. A informação é de que o clube paulista deveria a ele valores da sua transferência do Toluca-MEX. O Timão, porém, não deve abrir mão do investimento de R$ 24,5 milhões, divididos em parcelas até 2028. Há o relato, inclusive, de que a equipe paulistana estaria atrasada no pagamento.
O que facilitaria o negócio
O que poderia facilitar uma negociação com o Beira-Rio é a situação financeira do time do Parque São Jorge, que sofreu transfer ban da Fifa. Além disso, Pedro Raul não está nos planos do técnico Dorival Júnior nem do Departamento de Futebol para 2026. Pelo que levantou o Lance!, o salário do atacante no Beira-Rio seria de R$ 500 mil.
Carreira
|Ano
|Clube
|Jogos
|Gols
2025
Ceará
51
18
2025
Corinthians
6
1
2024
Corinthians
33
3
2024
Toluca-MEX
19
4
2023
Vasco
43
13
2022
Goiás
50
26
2022
Juárez-MEX
7
2
2021
Kashiwa Raysol-JAP
11
3
2020
Botafogo
39
12
2019
Atlético-GO
47
14
2019
Vitória-POR
9
0
2017/2018
Vitória-POR
15
4
2017
Cruzeiro-RS
2
0
Total
332
100
