Corinthians anuncia a contratação de Marcelo Paz como executivo de futebol

O Corinthians anunciou oficialmente a contratação do executivo de futebol Marcelo Paz, que assume o posto deixado por Fabinho Soldado, após a conquista da Copa do Brasil. O profissional ocupava o cargo de CEO no Fortaleza antes do Timão.

De acordo com o clube, Paz terá como objetivo fortalecer os processos internos, aplicando sua experiência em gestão esportiva, planejamento estratégico e desenvolvimento de projetos. Ele também atuará na integração entre as categorias de base e o futebol profissional do Corinthians.

O presidente do clube, Osmar Stabile, ressaltou a relevância da chegada do novo executivo para a continuidade do trabalho no futebol do Timão.

— A contratação do Marcelo Paz representa um passo importante dentro do nosso projeto de reestruturação e fortalecimento do futebol do Corinthians. Trata-se de um profissional reconhecido, com visão moderna de gestão e capacidade comprovada de liderança — disse o cartola.

Marcelo Paz destacou a importância da confiança recebida da diretoria e projetou um trabalho focado em resultados e integração entre elenco, comissão técnica e torcida.

— É uma alegria enorme assumir essa responsabilidade. Agradeço ao presidente Osmar pela confiança e tenho certeza que com a força do elenco, da Fiel torcida e da nossa comissão técnica entregaremos um trabalho de excelência — completou o novo executivo do Corinthians.

A indicação de Paz ganhou força depois que Bruno Spindel, até então o principal candidato, encerrou as negociações. Segundo o ex-dirigente do Flamengo, ele não recebeu o contrato para assinatura dos termos previamente acordados.

É importante destacar que o Fortaleza confirmou a permanência de Marcelo Paz como CEO da SAF do clube no dia 12 de dezembro. A proposta do Corinthians, no entanto, fez tudo mudar.

Trabalho de Marcelo Paz no Fortaleza

Marcelo Paz chegou ao Leão em 2015, inicialmente para atuar como diretor de futebol. Em seguida, dois anos depois, assumiu a presidência em um momento em que o clube disputava a Série C do Campeonato Brasileiro. Nas temporadas seguintes, conquistou a Série B em 2018, além da Copa do Nordeste em 2019 e 2022. Como mandatário, também liderou o clube ao inédito pentacampeonato estadual, entre 2019 e 2023.

Marcelo Paz estava no Fortaleza (Foto: Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC)

Outro marco do período foi a presença do Fortaleza em competições continentais. O clube disputou a Sul-Americana pela primeira vez em 2020, alcançando a final em 2023. Na Libertadores, chegou à fase de grupos em 2022 e avançou até as oitavas de final. Em 2023, participou novamente da competição, sendo eliminado na preliminar.

Em 2024, Marcelo Paz foi eleito o melhor CEO de clube de futebol do Brasil e da América do Sul.

Títulos pelo Fortaleza