Torcida do Corinthians aponta melhor em campo contra o Bragantino: 'Não existe'
Timão venceu por 2 a 0 e subiu na tabela do Brasileirão
O Corinthians venceu o Bragantino por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (12), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores do Timão apontaram o melhor jogador em campo no duelo.
Hugo Souza brilha, Corinthians vence o Bragantino e sobe na tabela do Brasileirão
Corinthians
Com o resultado, o Timão subiu para a 12ª colocação, com três pontos, uma vitória e uma derrota. A equipe comandada por Dorival Júnior ainda tem um jogo pendente contra o Athletico-PR, que foi adiada em razão da final da Supercopa Rei.
Nas redes sociais, torcedores apontaram Matheus Bidu como o melhor em campo no duelo entre Corinthians x Bragantino. O lateral-esquerdo do Timão marcou o segundo gol na vitória. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre o lateral
Como foi o jogo entre Corinthians e Bragantino
As duas primeiras grandes chances da partida surgiram após uma breve pressão do Red Bull Bragantino. Aos 7 minutos, Isidro Pitta levou vantagem sobre Bidu e cruzou para a área, onde Gabriel finalizou, exigindo a primeira defesa do goleiro no jogo.
Após as investidas do Bragantino, o Corinthians passou a ter mais posse de bola e a tentar avançar ao ataque, mas encontrou dificuldades para transformar as jogadas em finalizações efetivas.
Se o Corinthians encontrou dificuldades para chegar ao gol do Red Bull Bragantino no primeiro tempo, a segunda etapa começou de forma oposta, com gol logo no primeiro minuto. Rodrigo Garro cobrou escanteio, e Gabriel Paulista subiu mais alto que a defesa para abrir o placar.
Aos 10 minutos, o Red Bull Bragantino teve a chance de empatar a partida. Lucas Barbosa avançou pela direita e cruzou rasteiro para Isidro Pitta, que finalizou forte, mas Gustavo Henrique desviou. A arbitragem entendeu que houve toque no braço do zagueiro do Corinthians e assinalou pênalti.
Na cobrança, Pitta bateu no canto direito de Hugo Souza, que acertou o lado e defendeu a penalidade.O Corinthians marcou o segundo gol aos 29 minutos. Em passe em profundidade de Garro, Yuri Alberto se livrou da marcação e finalizou, parando em Cleiton. No rebote, Matheus Bidu completou para o gol e ampliou a vantagem.
Tudo sobre
