Di María provoca torcida do Corinthians em jogo da Libertadores Atacante argentino fez gesto ao mostrar tatuagem em direção à arquibancada corintiana

O atacante Di María, do Rosario Central, provocou a torcida do Corinthians durante a partida contra o Timão na noite desta quinta-feira (20), pela Libertadores. O lance aconteceu ainda no primeiro tempo, após uma bola dividida na lateral do campo.

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O argentino levou um encontrão e caiu no gramado. O lateral matheuzinho afastou a bola para a lateral e deu um chutão que raspou no atacante. A torcida corintiana comemorou o lance, que foi respondido pelo camisa 11 do Rosario Central.

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Di María encarou torcedores na arquibancada e ergueu os shorts para mostrar uma tatuagem com a taça da Copa do Mundo, conquistada por ele em 2022 com a Argentina. As imagens foram flagradas pelas câmeras da transmissão da partida, da emissora ESPN.

Corinthians e Rosario Central se enfrentam na noite desta quinta-feira pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Na partida de ida, as equipes empataram por zero a zero, o que deixa o duelo na Neo Química Arena em aberto. Siga os lances do jogo ao vivo aqui.

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A partida tem clima quente dentro de campo, com divididas duras entre os jogadores. Uma delas gerou o cartão vermelho de Raniele, meia do Corinthians. O Timão agora joga com um a menos na segunda etapa.

Di María provocando a torcida do Corinthians, mostrando a tatuagem da taça da Copa do Mundo.



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Di María, atacante do Rosario Central. (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

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