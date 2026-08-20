Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Di María provoca torcida do Corinthians em jogo da Libertadores

Atacante argentino fez gesto ao mostrar tatuagem em direção à arquibancada corintiana

PorVinicius Barbosa HarfushGuilherme Lesnok
São Paulo (SP)
20/08/2026 23:02
Favorite o Lance! no Google
Di María em artuação no jogo Corinthians Rosario Central
Di María em artuação no jogo Corinthians Rosario Central. (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

O atacante Di María, do Rosario Central, provocou a torcida do Corinthians durante a partida contra o Timão na noite desta quinta-feira (20), pela Libertadores. O lance aconteceu ainda no primeiro tempo, após uma bola dividida na lateral do campo.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O argentino levou um encontrão e caiu no gramado. O lateral matheuzinho afastou a bola para a lateral e deu um chutão que raspou no atacante. A torcida corintiana comemorou o lance, que foi respondido pelo camisa 11 do Rosario Central.

continua após a publicidade

Di María encarou torcedores na arquibancada e ergueu os shorts para mostrar uma tatuagem com a taça da Copa do Mundo, conquistada por ele em 2022 com a Argentina. As imagens foram flagradas pelas câmeras da transmissão da partida, da emissora ESPN.

Corinthians e Rosario Central se enfrentam na noite desta quinta-feira pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Na partida de ida, as equipes empataram por zero a zero, o que deixa o duelo na Neo Química Arena em aberto. Siga os lances do jogo ao vivo aqui.

continua após a publicidade

A partida tem clima quente dentro de campo, com divididas duras entre os jogadores. Uma delas gerou o cartão vermelho de Raniele, meia do Corinthians. O Timão agora joga com um a menos na segunda etapa.

Di María, atacante do Rosario Central
Di María, atacante do Rosario Central. (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Memphis comemora assistência em gol do Corinthians na Libertadores

Corinthians

Dê suas notas para os jogadores do Corinthians na classificação na Libertadores

Há 3 minutos
Breno Bidon e Memphis Depay

Corinthians

Memphis brilha, e Corinthians avança às quartas da Libertadores

Há 16 minutos
Corinthians x Rosário Central pela Libertadores

Fora de Campo

Decisão da arbitragem em Corinthians x Rosário Central divide opiniões

Há 29 minutos
Raniele em ação durante Corinthians x Rosario Central

Fora de Campo

Corinthians x Rosario Central: ex-árbitro analisa expulsão de Raniele

Há 38 minutos
Pedro Raul na Partida entre Corinthians x Rosario, pela segunda partida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores 2026, realizada na Neo Quimica Arena, em Itaquera, Sao Paulo, nesta Quinta (20).

Fora de Campo

Gol perdido em Corinthians x Rosario choca torcedores: 'Não dá'

Há 1 hora
Camisa do Corinthians

Corinthians

Corinthians está escalado para enfrentar o Rosario Central

Há 3 horas
Mais LANCE!
Raniele divide bola com jogadores do Rosario Central

Como assistir a Corinthians x Rosario Central no Disney+?

Cicinho analisou o duelo entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução Band)

Cicinho crava placar de Corinthians x Rosario Central

Marco Ruben, atacante do Rosario Central

Corinthians: o ídolo do Rosario Central que brilhou no Brasil

Memphis em jogo do Corinthians

Veja o que o Corinthians precisa para se classificar na Libertadores

Jogo de ida terminou empatado em 0 a 0 (Foto: Ivan Tenicela/DiaEsportivo/Folhapress)

Corinthians x Rosario Central: IA aponta classificado na Libertadores

Garro e Memphis

Com Memphis, Corinthians tenta encerrar jejum de quase três mil dias

O jogador Gustavo Gómez, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do C Cerro Porteño, durante partida válida pelas oitavas de final, volta, da Conmebol Libertadores, no Estádio La Nueva Olla.

Palmeiras alfineta Corinthians após classificação na Libertadores

Memphis e Diniz durante atividade

Veja a provável escalação do Corinthians contra o Rosario Central

Memphis Depay durante treino no Corinthians

Memphis é relacionado para Corinthians x Rosario Central

Pedro Morelli pelo Corinthians

Corinthians rescinde com ex-Palmeiras e retorna ao MCFFB

André Pascoal e Luiz Ambra Neto

MP explica investigação e possível intervenção judicial no Corinthians

Corinthians x Rosario Central

Corinthians x Rosario Central: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Rosario Central x Corinthians

Vidente crava classificado em Corinthians x Rosário Central