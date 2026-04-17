Corinthians tenta efeito suspensivo para ter Hugo Souza contra o Vitória
Clube aguarda decisão do STJD e para contar com o goleiro no duelo deste sábado (18)
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O Corinthians tenta um efeito suspensivo para contar com o goleiro Hugo Souza na partida diante do Vitória, neste sábado (18), no Barradão, às 20h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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A princípio, o arqueiro cumpre suspensão após punição do STJD por críticas à arbitragem em entrevista, classificadas como ofensa pelo tribunal.
De qualquer forma, o Corinthians decidiu levar Hugo Souza para a Bahia e ainda espera poder utilizá-lo. Caso não seja possível, a tendência é que Kauê, que se destacou na partida contra o Fluminense, assuma a vaga.
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Novos desfalques e retornos
Para o duelo, o Corinthians ainda precisa lidar com desfalques. João Pedro Tchoca está fora por dores na região do púbis, enquanto Charles segue indisponível, em recuperação de uma lesão no calcanhar direito.
No setor ofensivo, Memphis continua em tratamento de uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita. Já o atacante Gui Negão, que sofreu um estiramento durante treinos com a Seleção Sub-20, também segue fora.
Por outro lado, Kaio César voltou a ser relacionado após se recuperar de problema no músculo posterior da coxa direita. O lateral Fabrizio Angileri, que tratava um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, também aparece entre os nomes à disposição.
Vale destacar que o Corinthians não contará com Matheuzinho e André nesta rodada. Ambos foram expulsos na partida contra o Palmeiras e cumprem suspensão.
Corinthians x Vitória
O Timão venceu os dois últimos jogos contra o Vitória no Barradão. Pelo Brasileirão de 2024, Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols da vitória por 2 a 1. Já no confronto do ano passado, Charles balançou as redes e garantiu o triunfo alvinegro por 1 a 0.
Corinthians no Barradão
- 16 jogos
- 5 vitórias do Corinthians
- 7 empates
- 4 vitórias do Vitória
- 18 gols do Corinthians
- 20 gols do Vitória
Fernando Diniz vs. Vitória
- 3 jogos
- 1 vitória
- 2 derrotas
- 4 gols a favor
- 7 gols sofridos
Fernando Diniz vs. Jair Ventura
- 7 jogos
- 6 vitórias
- 1 derrota
- 15 gols a favor
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