Corinthians inicia semana com retorno e novidade no treino

Após o empate sem gols no clássico contra o Palmeiras, o Corinthians iniciou a semana com duas novidades no treino do técnico Fernando Diniz. A equipe se prepara para o confronto válido pela segunda rodada da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O meio-campista Alex Santana foi reintegrado ao elenco e participou normalmente das atividades com o grupo. Já o atacante Kaio César iniciou o período de transição física após uma lesão no músculo posterior da coxa.

Na manhã desta segunda-feira (13), no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco do Timão foi dividido em dois grupos para atividades na parte interna e externa do centro de treinamento.

continua após a publicidade

A atividade começou com um trabalho de força na academia. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Palmeiras realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais atletas foram a campo para um jogo-treino em espaço reduzido, com equipes de dez contra dez.

A equipe volta a treinar na tarde desta terça-feira (14), no CT Dr. Joaquim Grava. O Timão recebe o Independiente Santa Fe (COL) às 21h30 de quarta-feira (15), na Neo Química Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

continua após a publicidade

Kaio César iniciou o período de transição física (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Outros lesionados

O Corinthians segue convivendo com uma lista extensa de desfalques no elenco. Além do atacante Kaio César, o clube tem outros jogadores entregues ao departamento médico, o que impacta diretamente as opções da comissão técnica.

Entre os nomes fora de combate, João Pedro Tchoca trata dores na região do púbis, enquanto Pedro Milans se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo. Charles, por sua vez, segue em tratamento de uma lesão no calcanhar direito, e Memphis continua fora após problema muscular na parte anterior da coxa direita.

Outros casos envolvem Gui Negão, que se recupera de um estiramento no músculo posterior da coxa direita sofrido durante treinos com a Seleção Sub-20, e Fabrizio Angileri, que trata um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda.

Calendário do Corinthians

Corinthians x Santa Fe — 15/04, às 21:30 — Libertadores EC Vitória x Corinthians — 18/04, às 20:00 — Brasileirão Barra x Corinthians — 21/04, às 21:30 — Copa do Brasil Corinthians x Vasco da Gama — 26/04, às 16:00 — Brasileirão Corinthians x Peñarol — 30/04, às 21:00 — Libertadores Mirassol x Corinthians — 03/05, às 20:30 — Brasileirão Santa Fe x Corinthians — 06/05, às 21:30 — Libertadores Corinthians x São Paulo — 10/05, às 18:30 — Brasileirão Corinthians x Barra — 14/05, às 19:30 — Copa do Brasil

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.