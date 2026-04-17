Corinthians presta homenagem a Oscar Schmidt, ídolo do basquete mundial

O Corinthians usou as redes sociais para fazer uma homenagem a Oscar Schmidt, lenda do esporte que morreu nesta sexta-feira (17). Aos 68 anos, o ex-atleta nos deixou poucos minutos após receber atendimento médico por um mal-estar no Hospital Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana de Parnaíba, São Paulo.

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O ex-jogador atuou pelo Alvinegro em 1996 e 1997 e conquistou o Campeonato Brasileiro pelo Timão. Maior pontuador da história do basquete mundial até 2024, Oscar liderou o Corinthians ao seu último título nacional, conquistado em junho de 1996. O feito o colocou na Calçada da Fama do Memorial Corinthians.

Também fez história pela seleção brasileira, com o título do Jogos Pan-Americanos de 1987, além de três conquistas do Campeonato Sul-Americano de Basquete, em 1977, 1983 e 1985.

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Oscar foi nomeado um dos "50 Maiores Jogadores de Basquete" pela FIBA em 1991. Em 2010, entrou para o Hall da Fama da entidade, em reconhecimento à sua trajetória em competições internacionais.

— O Corinthians se solidariza com a família, amigos e lamenta profundamente a morte de um dos maiores atletas do esporte brasileiro — disse o Corinthians— Você representou o manto alvinegro e o basquete brasileiro, Oscar. O nosso muito obrigado — completou.

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Oscar Schmidt em jogo pelo Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Carreira de Oscar Schmidt

Nascido em Natal, o "Mão Santa" construiu números impressionantes ao longo de 25 temporadas como profissional. Ele é o segundo maior pontuador da história do basquete, com 49.703 pontos, além de deter o recorde de maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093.

Nas Olimpíadas, onde participou de cinco edições consecutivas, Oscar também acumulou marcas históricas: foi diversas vezes cestinha e protagonizou atuações memoráveis, como os 55 pontos anotados contra a Espanha em Jogos Olímpicos de Seul 1988 – recorde em uma única partida no torneio.

Gráfico mostra feitos da carreira de Oscar Schmidt (Reprodução)

➡️ Oscar Schmidt é homenageado em cerimônia do Hall da Fama do COB

Pela Seleção Brasileira, o momento mais emblemático veio no ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na decisão, liderou o Brasil na vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, marcando a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição. Oscar também conquistou o bronze no Mundial de 1978, nas Filipinas, e encerrou sua trajetória com 7.693 pontos em 326 partidas oficiais pela seleção, entre 1977 e 1996.

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