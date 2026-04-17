Corinthians e Vitória se enfrentam neste sábado (18), às 20h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA). O confronto, válido pela 12ª do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Premiere.

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O Vitória aparece na décima colocação, com 14 pontos somados em 10 jogos. A equipe tem campanha equilibrada, com quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas, além de saldo negativo de três gols. O desempenho recente indica oscilação, o que impede uma aproximação maior do pelotão de cima, apesar de ainda estar próximo na pontuação.

Ficha do jogo COR VIT 12ª Rodada Brasileirão Data e Hora sábado, 18 de abril de 2026, às 20h (de Brasília) Local Barradão, em Salvador (BA) Árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) Var Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN) Onde assistir

Já o Corinthians vive cenário mais delicado, ocupando a 16ª posição, com 11 pontos em 11 partidas. O time soma duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas, com saldo negativo de três gols. A equipe se mantém fora da zona de rebaixamento, mas a proximidade com os últimos colocados liga o alerta para a necessidade de reação imediata no campeonato.

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Histórico do confronto

O histórico do confronto entre Corinthians e Vitória aponta ampla vantagem do clube paulista. Em 47 partidas disputadas em todas as competições, o Corinthians soma 27 vitórias, contra seis triunfos do Vitória, além de 14 empates.

Quando atua como mandante, o Corinthians amplia ainda mais essa superioridade. Em 26 jogos em casa, a equipe venceu 19 vezes, empatou 6 e sofreu apenas uma derrota. Já nos confrontos disputados em Salvador, o equilíbrio é maior: em 21 partidas, são oito vitórias do Corinthians, oito empates e cinco triunfos do Vitória.

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Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Confira as informações do jogo entre Vitória x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X CORINTHIANS

SÉRIE A - 12ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 18 de abril de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Kaue (Hugo Souza); Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele, Breno Bidon, Matheus Pereira (André Carrillo) e Garro; Kayke e Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caique, Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick e Renato Kayzer. (Técnico: Jair Ventura)

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