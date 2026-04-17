O Corinthians encerrou a preparação para o confronto diante do Vitória, que acontece neste sábado (18), no Barradão, às 20h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Fernando Diniz terá uma lista de desfalques.

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Na atividade desta manhã, após um vídeo com instruções táticas na sala de preleção e uma ativação na academia, o elenco foi a campo e realizou dois trabalhos táticos sob o comando de Fernando Diniz. Jogadas de bola parada também foram treinadas.

O treinador não contará com Matheuzinho e André nesta rodada. Ambos foram expulsos na partida contra o Palmeiras e cumprem suspensão.

O goleiro Hugo Souza também pode ser desfalque, já que foi suspenso pelo STJD por críticas à arbitragem em entrevista, caracterizadas como ofensa pelo tribunal. O clube tentará um efeito suspensivo.

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João Pedro Tchoca está fora por dores na região do púbis, enquanto Charles segue indisponível, em recuperação de uma lesão no calcanhar direito. No setor ofensivo, Memphis continua em tratamento de uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita.

Gui Negão, que sofreu um estiramento durante treinos com a Seleção Sub-20, segue fora. Já Fabrizio Angileri trata um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e também não deve atuar.



Por outro lado, Kaio César voltou a ser relacionado após se recuperar de problema no músculo posterior da coxa direita.

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Assim, a provável escalação do Corinthians é: Kaue (Hugo Souza); Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele, Breno Bidon, Matheus Pereira (André Carrillo) e Garro; Kayke e Yuri Alberto.

Pedro Milans é uma das novidades na escalação Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians x Vitória

O Timão venceu os dois últimos jogos contra o Vitória no Barradão. Pelo Brasileirão de 2024, Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols da vitória por 2 a 1. Já no confronto do ano passado, Charles balançou as redes e garantiu o triunfo alvinegro por 1 a 0.

Corinthians no Barradão

16 jogos 5 vitórias do Corinthians 7 empates 4 vitórias do Vitória 18 gols do Corinthians 20 gols do Vitória

Fernando Diniz vs. Vitória

3 jogos 1 vitória 2 derrotas 4 gols a favor 7 gols sofridos

Fernando Diniz vs. Jair Ventura

7 jogos 6 vitórias 1 derrota 15 gols a favor

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