Craque ex-Corinthians lamenta após não ser convocado para Copa do Mundo: 'É assim'
Jogador multicampeão pelo Corinthians disputou Eliminatórias mas não foi convocado
A seleção do Paraguai divulgou nesta segunda-feira (1º) os nomes selecionados para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Entre os 26 nomes escolhidos pelo técnico Gustavo Alfaro para representar o país na
Copa, sete jogadores atuam no futebol brasileiro. Uma ausência significativa de um jogador que foi multicampeão pelo Corinthians chamou atenção: Ángel Romero, atualmente no Boca Juniors, não foi chamado.
O atacante chegou ao time argentino em janeiro deste ano e, embora não viva grande fase e tenha sido eliminado da Libertadores na fase de grupos, é constantemente utilizado pelo técnico Claudio Ubeda. Romero fez parte da disputa das Eliminatórias da seleção paraguaia e estava na pré-lista para a disputa da Copa do Mundo.
Em uma publicação feita nos stories do Instagram nesta segunda-feira (1º), Romero publicou uma mensagem lamentando a ausência na lista final, mas destacou que acima de tudo é paraguaio e irá torcer para seleção de seu país.
O irmão gêmeo de Ángel, Oscar Romero, ex-Botafogo e Internacional, também ficou fora da Copa do Mundo mesmo tendo atuado com a camisa da seleção paraguaia em Datas Fifa anteriores. Atualmente jogador do Huracán, de
A lista conta com sete jogadores do futebol brasileiro: o zagueiro Gustavo Gómez, o meia brasileiro naturalizado paraguaio Mauricio e o atacante Ramon Sosa, do Palmeiras; o zagueiro Fabián Balbuena, do Grêmio; o meia Damián Bobadilla, do São Paulo; o zagueiro Junior Alonso, do Atlético-MG; e o atacante Isidro Pitta, do Red Bull Bragantino.
Confira os convocados do Paraguai para a Copa do Mundo:
Goleiros
Gastón Olveira (Olímpia), Gatito Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo)
Defensores
Juan Cáceres (Dínamo de Moscou), Junior Alonso (Atlético-MG), Alexandro Maidana (Talleres), Gustavo Gómez (Palmeiras), Fabián Balbuena (Grêmio), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Omar Alderete (Sunderland), José Canale (Lanús)
Meio-campistas
Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Diego Gómez (Brighton), Matías Galarza (Atlanta United), Damián Bobadilla (São Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Mauricio (Palmeiras), Alejandro Gamarra (Al-Ain)
Atacantes
Julio Enciso (Strasbourg), Miguel Almirón (Atlanta United), Gustavo Caballero (Portsmouth), Ramón Sosa (Palmeiras), Antonio Sanabria (Cremonese), Gabriel Ávalos (Independiente), Alex Arce (LDU) e Isidro Pitta (Red Bull Bragantino)
Após ficar fora da Copa do Mundo por 16 anos, o Paraguai retorna ao torneio apostando na reconstrução promovida nos últimos anos e na força tradicional de sua camisa em torneios internacionais. Com uma equipe competitiva, intensa fisicamente e liderada por atletas experientes, os paraguaios chegam aos Estados Unidos, Canadá e México buscando voltar ao mata-mata da competição para tentar superar as quartas de final, melhor campanha do país, conquistada na África do Sul, em 2010.
