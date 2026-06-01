O Corinthians foi condenado pela Fifa pelo não pagamento ao New York City, dos Estados Unidos, referente à extensão do empréstimo do atacante Talles Magno, ocorrida em abril do ano passado. O clube paulista tem prazo de 45 dias para quitar o valor e pode sofrer transfer ban caso a obrigação não seja cumprida.

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Segundo informações inicialmente divulgadas pelo Ge, o Timão terá de pagar US$ 850 mil (cerca de R$ 4,2 milhões na cotação atual) e pode voltar a sofrer um transfer ban em caso de inadimplência.

Além dos valores principais, o Corinthians também terá de arcar com juros de 15% ao ano, calculados desde agosto de 2025, US$ 90 mil (cerca de R$ 455 mil) de multa destinada à Fifa e US$ 21 mil (cerca de R$ 105 mil) em custas processuais.

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Cabe ressaltar que o clube ainda tenta reverter a decisão por meio de recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

Quando teve o contrato estendido com o Corinthians, em abril do ano passado, o atacante vivia bom momento. No entanto, no fim da última temporada, perdeu espaço com Dorival Júnior.

Ao todo, Talles Magno disputou 67 partidas, marcou nove gols e deu seis assistências, além de conquistar dois títulos: o Paulistão e a Copa do Brasil.

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Osmar Stabile, presidente do Corinthains (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Corinthians está com transfer ban

Recentemente, o Corinthians sofreu um transfer ban devido ao não pagamento de parcelas referentes à compra do volante venezuelano José Martínez, contratado junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, em agosto de 2024.

Com a sanção, o Timão está proibido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências. Para se livrar da punição e voltar a ter o sistema de registros liberado, o clube precisa quitar o valor devido aos norte-americanos, que gira em torno de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,54 milhões na cotação atual).

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