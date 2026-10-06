Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Corinthians tem retorno de convocados em luta contra a queda

Hugo Souza, Matheuzinho e Breno Bidon devem participar da atividade desta terça-feira (5)

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
06/10/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google
Breno Bidon em ação pela Seleção Brasileira durante a Data Fifa
Breno Bidon em ação pela Seleção Brasileira durante a Data Fifa (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O Corinthians aguarda para esta terça-feira (5) o retorno dos jogadores convocados para a Seleção Brasileira durante a Data Fifa. A expectativa é que o trio formado por Hugo Souza, Matheuzinho e Breno Bidon se apresente pela manhã, de olho no confronto contra o Internacional.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Os três jogadores vinham treinando e atuando pela Seleção Brasileira. Por isso, a expectativa é que já participem da atividade com os comandados de Fernando Diniz e estejam à disposição para o próximo compromisso do Timão.

continua após a publicidade

Por outro lado, o Corinthians não contará com André Carrillo. O meia terá compromisso pela seleção do Peru nesta terça-feira (6), às 20h45, em Miami, nos Estados Unidos, em amistoso contra a Colômbia.

Com o curto intervalo entre as partidas, não haverá tempo hábil para o retorno do jogador ao Brasil. Dessa forma, o peruano será desfalque do Timão diante do Internacional.

continua após a publicidade

O Corinthians vaiaja para Porto Alegre na tarde desta terça-feira (6), logo após o treino.

Partidas pela Seleção Brasileira

O goleiro Hugo Souza disputou um jogo, como titular, e sofreu um gol. O jogador registrou uma defesa e acertou as duas saídas do gol. Além disso, teve 50% de bolas defendidas, 68% de acerto no passe e acertou apenas um dos oito passes longos. A nota no Sofascore foi 6,3.

Já o lateral Matheuzinho entrou em campo três vezes e foi titular em duas oportunidades. O jogador contribuiu com uma assistência e teve média de 0,7 passes decisivos por jogo. Nos cruzamentos, registrou 50% de acerto, além de 2,0 desarmes, 1,3 interceptações e 2,0 bolas recuperadas por partida. Matheuzinho teve 70% de eficiência nos duelos e recebeu nota 6,97 do Sofascore.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Por fim, o meia Breno Bidon participou de dois jogos, sem iniciar nenhuma das partidas entre os titulares. O jogador apresentou 88% de acerto no passe, mas não acertou nenhum dos passes longos que tentou. Na parte defensiva, teve média de 1,0 desarme, 0,5 interceptação e 0,5 bola recuperada por jogo. Bidon registrou 40% de eficiência nos duelos e recebeu nota 6,60 do Sofascore.

Hugo Souza durante o empate da Seleção Brasileira com a Austrália
Hugo Souza durante o empate da Seleção Brasileira com a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Números do Corinthians na temporada

Desde que Fernando Diniz assumiu o comando do Corinthians, a equipe disputou 32 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O aproveitamento é de 49%, com 35 gols marcados e 30 sofridos. No período, o Timão registra média de 12,8 finalizações, 4,3 no gol e 1,9 chances claras de gol por partida, além de 1,2 chances claras cedidas por jogo e 56% de posse de bola.

continua após a publicidade

Em 2026, o Corinthians soma 53 jogos, com 20 vitórias, 15 empates e 18 derrotas, alcançando 47% de aproveitamento. O time marcou 56 gols e sofreu 49. Nas partidas da temporada, apresenta média de 12,8 finalizações, 4,1 no gol e 1,9 chances claras de gol por jogo, enquanto cede 1,3 chances claras por partida e registra 57% de posse de bola.

Pelo Brasileirão, o Corinthians disputou 28 partidas e soma oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, com 38% de aproveitamento. O time marcou 29 gols e sofreu 32 no campeonato. A equipe tem média de 12,2 finalizações, 3,7 no gol e 1,6 chances claras de gol por jogo, além de ceder também 1,6 chances claras por partida e registrar 54% de posse de bola.

continua após a publicidade
Matheuzinho durante partida da Seleção Brasileira
Matheuzinho foi titular no confronto contra Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Calendário

  1. 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão
  2. 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
  3. 19/10 — 20:00 — Corinthians x Vitória — Brasileirão
  4. 24/10 — 18:30 — Vasco x Corinthians — Brasileirão
  5. 30/10 — 20:00 — Corinthians x Mirassol — Brasileirão
  6. 04/11 — 21:30 — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
  7. 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
  8. 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
  9. 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
  10. 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão
Tudo sobre
Sugerida para você!
Elias durante Internacional x Corinthians

Corinthians

Para sair da crise, Corinthians busca feito que não consegue desde 2016 contra o Inter

Há 11 horas
Luxemburgo durante trabalho no Corinthians

Fora de Campo

Luxemburgo fica sem vaga no Senado; entenda ligação com Tocantins

Há 12 horas
Carol Gil, zagueira do São Paulo, é convocada para Seleção

Futebol Feminino

Seleção Brasileira: Carol Gil, do São Paulo, é convocada na vaga de Thais Ferreira

Há 12 horas
Fernando Diniz durante trabalho com o Corinthians

Corinthians

Diniz faz testes no Corinthians antes de duelo decisivo contra o Internacional

Há 14 horas
Carlos Alberto durante jogo pelo Botafoto

Fora de Campo

Morre Carlos Alberto Dias, ex-jogador de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco

Há 14 horas
Craque do Flamengo brilha durante amistoso internacional pelo Uruguai (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Futebol Nacional

Apagão das bets: clubes tiram marcas das camisas e redes

Há 15 horas
Mais LANCE!
Hugo foi titular no primeiro amistoso da Amarelinha (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Ex-goleiro da Seleção dispara sobre atuação de Hugo Souza: 'Amador'

Fernando Diniz durante trabalho no Corinthians

Diniz perde meia para duelo decisivo do Corinthians

Finazzi pelo Corinthians

Ídolos do Corinthians não conseguem se eleger nas eleições

Bidon e Vitinho no confronto

Brasileirão de volta: veja as chances de título e rebaixamento do seu clube

Fernando Diniz, treinador do Corinthians.

Brasileirão: Corinthians enfrenta dois clássicos e seis duelos diretos contra o Z-4

Tarcísio de Freitas posa para foto com camisa do Flamengo, com seu nome e o número 10, ao lado do prefeito de Alambari, João Paulo Carioca

Eleições 2026: saiba os times do coração dos governadores eleitos

Yuri Alberto, do Corinthians, durante uma partida do Brasileirão de 2026 entre Corinthians e Athletico-PR

Corinthians aposta em Yuri Alberto para fugir do rebaixamento no Brasileirão

Lula em evento com microfone na mão

Eleições 2026: para qual time torcem os candidatos à presidência?

São Paulo e Santos pelo Campeonato Brasileiro

Por que São Paulo, Corinthians e Atlético-MG jogaram com bets na camisa?

Jogadoras do São Paulo comemoram título do Brasileirão Feminino

São Paulo quebra jejum e conquista o Brasileirão Feminino contra o Corinthians

Por meio das redes sociais, clube anunciou o recorde atingido (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo x Corinthians: final do Brasileirão Feminino atinge marco histórico

Jogadoras do São Paulo e Corinthians em ação pelo Brasileirão Feminino

Final do Brasileirão Feminino reúne marcas e mostra força crescente da modalidade

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante partida

Corinthians define estratégia por patrocinadores após proibição das bets