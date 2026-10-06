Corinthians tem retorno de convocados em luta contra a queda
Hugo Souza, Matheuzinho e Breno Bidon devem participar da atividade desta terça-feira (5)
O Corinthians aguarda para esta terça-feira (5) o retorno dos jogadores convocados para a Seleção Brasileira durante a Data Fifa. A expectativa é que o trio formado por Hugo Souza, Matheuzinho e Breno Bidon se apresente pela manhã, de olho no confronto contra o Internacional.
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Os três jogadores vinham treinando e atuando pela Seleção Brasileira. Por isso, a expectativa é que já participem da atividade com os comandados de Fernando Diniz e estejam à disposição para o próximo compromisso do Timão.
Por outro lado, o Corinthians não contará com André Carrillo. O meia terá compromisso pela seleção do Peru nesta terça-feira (6), às 20h45, em Miami, nos Estados Unidos, em amistoso contra a Colômbia.
Com o curto intervalo entre as partidas, não haverá tempo hábil para o retorno do jogador ao Brasil. Dessa forma, o peruano será desfalque do Timão diante do Internacional.
O Corinthians vaiaja para Porto Alegre na tarde desta terça-feira (6), logo após o treino.
Partidas pela Seleção Brasileira
O goleiro Hugo Souza disputou um jogo, como titular, e sofreu um gol. O jogador registrou uma defesa e acertou as duas saídas do gol. Além disso, teve 50% de bolas defendidas, 68% de acerto no passe e acertou apenas um dos oito passes longos. A nota no Sofascore foi 6,3.
Já o lateral Matheuzinho entrou em campo três vezes e foi titular em duas oportunidades. O jogador contribuiu com uma assistência e teve média de 0,7 passes decisivos por jogo. Nos cruzamentos, registrou 50% de acerto, além de 2,0 desarmes, 1,3 interceptações e 2,0 bolas recuperadas por partida. Matheuzinho teve 70% de eficiência nos duelos e recebeu nota 6,97 do Sofascore.
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Por fim, o meia Breno Bidon participou de dois jogos, sem iniciar nenhuma das partidas entre os titulares. O jogador apresentou 88% de acerto no passe, mas não acertou nenhum dos passes longos que tentou. Na parte defensiva, teve média de 1,0 desarme, 0,5 interceptação e 0,5 bola recuperada por jogo. Bidon registrou 40% de eficiência nos duelos e recebeu nota 6,60 do Sofascore.
Números do Corinthians na temporada
Desde que Fernando Diniz assumiu o comando do Corinthians, a equipe disputou 32 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O aproveitamento é de 49%, com 35 gols marcados e 30 sofridos. No período, o Timão registra média de 12,8 finalizações, 4,3 no gol e 1,9 chances claras de gol por partida, além de 1,2 chances claras cedidas por jogo e 56% de posse de bola.
Em 2026, o Corinthians soma 53 jogos, com 20 vitórias, 15 empates e 18 derrotas, alcançando 47% de aproveitamento. O time marcou 56 gols e sofreu 49. Nas partidas da temporada, apresenta média de 12,8 finalizações, 4,1 no gol e 1,9 chances claras de gol por jogo, enquanto cede 1,3 chances claras por partida e registra 57% de posse de bola.
Pelo Brasileirão, o Corinthians disputou 28 partidas e soma oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, com 38% de aproveitamento. O time marcou 29 gols e sofreu 32 no campeonato. A equipe tem média de 12,2 finalizações, 3,7 no gol e 1,6 chances claras de gol por jogo, além de ceder também 1,6 chances claras por partida e registrar 54% de posse de bola.
Calendário
- 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão
- 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
- 19/10 — 20:00 — Corinthians x Vitória — Brasileirão
- 24/10 — 18:30 — Vasco x Corinthians — Brasileirão
- 30/10 — 20:00 — Corinthians x Mirassol — Brasileirão
- 04/11 — 21:30 — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
- 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
- 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
- 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
- 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão
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