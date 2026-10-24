Corinthians tem oito desfalques contra o Vasco; veja relacionados

O Corinthians definiu a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Vasco, neste sábado (24), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Clarence Seedorf terá oito desfalques para o confronto direto na luta contra o rebaixamento.

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Entre as ausências estão Memphis Depay, que se recupera de um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita, e Gabriel Paulista, afastado por um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda. Vitinho e André Carrillo, que realizaram trabalhos de controle de carga durante a semana, também estão fora da partida.

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A lista de baixas ainda conta com Alex Santana, que sofreu uma entorse no tornozelo direito, além de Kayke e Zakaria Labyad, ambos em recuperação de lesões no ligamento cruzado anterior do joelho. Raniele, submetido a uma cirurgia no menisco, completa a relação de ausências.

Lista de relacionados

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza e Kauê; Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo Farias, Matheus Bidu, Matheuzinho e Pedro Milans; Zagueiros: André Ramalho, Gustavo Henrique, Tchoca e Iago Machado; Meio-campistas: Allan, André Luiz, Charles, Breno Bidon, Dieguinho, Matheus Pereira e Rodrigo Garro; Atacantes: Jesse Lingard, Kaio César, Pedro Raul, Yuri Alberto e Gui Negão

A lista de jogadores relacionados para a partida foi divulgada inicialmente pela Rádio Craque Neto.

Seedorf pode mudar o ataque

Diante dos desfalques, Clarence Seedorf avalia mudanças na formação titular. Uma das possibilidades é utilizar Gui Negão ao lado de Yuri Alberto no setor ofensivo. O treinador também pode adiantar Matheus Bidu, mantendo Fabrizio Angileri na lateral esquerda.

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A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Jesse Lingard (Matheus Bidu), Yuri Alberto e Kaio César (Gui Negão).

O Corinthians inicia a rodada na 16ª posição, com 33 pontos, dois a menos que o Vasco, 15º colocado. Uma vitória pode fazer a equipe paulista ultrapassar o adversário na tabela e ganhar fôlego na disputa contra o rebaixamento.

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Técnico Clarence Seedorf durante treino no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

A sequência negativa aumentou a pressão sobre jogadores, comissão técnica e diretoria, provocando mudanças importantes na estrutura do departamento de futebol. O primeiro movimento foi a demissão de Fernando Diniz, anunciada em 8 de outubro, após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio.

O treinador deixou o clube com 33 partidas, 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas, aproveitamento de 47%. Na partida seguinte, contra o Palmeiras, o time foi comandado interinamente por William Batista, técnico do Sub-20, e acabou derrotado por 4 a 1.

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Na tentativa de reverter o cenário, o Corinthians anunciou a contratação de Clarence Seedorf em 11 de outubro, com vínculo até dezembro de 2027. O neerlandês chegou ao Brasil três dias depois e iniciou os trabalhos no CT Joaquim Grava, mas não conseguiu estrear diante do Vitória, por problemas na regularização de sua documentação. Na ocasião, o auxiliar Léo Porto comandou a equipe no empate por 1 a 1, na Neo Química Arena.

A crise também atingiu a diretoria. O Corinthians anunciou a saída de Marcelo Paz, executivo de futebol contratado em dezembro de 2025. O desligamento foi comunicado como uma decisão em comum acordo com o presidente Osmar Stabile, mas ocorreu após um período de desgaste interno, questionamentos sobre a condução do departamento e cobranças das torcidas organizadas. A manutenção de Fernando Diniz durante a Data Fifa e as dificuldades na montagem do elenco contribuíram para a perda de respaldo do dirigente.