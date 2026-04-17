Corinthians tem duas novidades para encarar o Vitória; veja os relacionados
Atacante e lateral-esquerdo voltam a ficar à disposição de Fernando Diniz
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O Corinthians já desembarcou em Salvador, na Bahia, para o confronto diante do Vitória, que acontece neste sábado (18), no Barradão, às 20h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o técnico Fernando Diniz relacionou 24 jogadores.
Corinthians tenta efeito suspensivo para ter Hugo Souza contra o Vitória
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A grande novidade na lista é o retorno do atacante Kaio César, que se recuperou de problema no músculo posterior da coxa direita. O lateral Fabrizio Angileri, que tratava um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, também aparece entre os nomes à disposição.
Por outro lado, o zagueiro João Pedro Tchoca está fora por dores na região do púbis, enquanto Charles segue indisponível, em recuperação de uma lesão no calcanhar direito.
No setor ofensivo, Memphis continua em tratamento de uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita. Já o atacante Gui Negão, que sofreu um estiramento durante treinos com a Seleção Sub-20, também segue fora.
Outro desfalque, pelo menos até o momento, é o goleiro Hugo Souza. A princípio, o arqueiro cumpre suspensão após punição do STJD por críticas à arbitragem em entrevista, classificadas como ofensa pelo tribunal. O Corinthians ainda tenta um efeito suspensivo.
Vale destacar que o Corinthians não contará com Matheuzinho e André nesta rodada. Ambos foram expulsos na partida contra o Palmeiras e cumprem suspensão.
A lista dos relacionados foi publicada pelo "Meu Timão".
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Confira os relacionados do Corinthians
- Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza e Kauê;
- Laterais: Fabrizio Angileri, Matheus Bidu e Pedro Milans;
- Zagueiros: André Ramalho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Iago Machado;
- Meio-campistas: Allan, André Carrillo, Breno Bidon, Dieguinho, Jesse Lingard, Matheus Pereira, Raniele, Rodrigo Garro e Zakaria Labyad;
- Atacantes: Kaio César, Kayke, Pedro Raul, Vitinho e Yuri Alberto;
Corinthians x Vitória
O Timão venceu os dois últimos jogos contra o Vitória no Barradão. Pelo Brasileirão de 2024, Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols da vitória por 2 a 1. Já no confronto do ano passado, Charles balançou as redes e garantiu o triunfo alvinegro por 1 a 0.
Corinthians no Barradão
- 16 jogos
- 5 vitórias do Corinthians
- 7 empates
- 4 vitórias do Vitória
- 18 gols do Corinthians
- 20 gols do Vitória
Fernando Diniz vs. Vitória
- 3 jogos
- 1 vitória
- 2 derrotas
- 4 gols a favor
- 7 gols sofridos
Fernando Diniz vs. Jair Ventura
- 7 jogos
- 6 vitórias
- 1 derrota
- 15 gols a favor
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