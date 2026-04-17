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Corinthians tem duas novidades para encarar o Vitória; veja os relacionados

Atacante e lateral-esquerdo voltam a ficar à disposição de Fernando Diniz

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 17/04/2026
23:06
Atualizado há 2 minutos
Fernando Diniz relacionou 24 jogadores para o confronto (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
imagem cameraFernando Diniz relacionou 24 jogadores para o confronto (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
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O Corinthians já desembarcou em Salvador, na Bahia, para o confronto diante do Vitória, que acontece neste sábado (18), no Barradão, às 20h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o técnico Fernando Diniz relacionou 24 jogadores.

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A grande novidade na lista é o retorno do atacante Kaio César, que se recuperou de problema no músculo posterior da coxa direita. O lateral Fabrizio Angileri, que tratava um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, também aparece entre os nomes à disposição.

Por outro lado, o zagueiro João Pedro Tchoca está fora por dores na região do púbis, enquanto Charles segue indisponível, em recuperação de uma lesão no calcanhar direito.

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No setor ofensivo, Memphis continua em tratamento de uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita. Já o atacante Gui Negão, que sofreu um estiramento durante treinos com a Seleção Sub-20, também segue fora.

Outro desfalque, pelo menos até o momento, é o goleiro Hugo Souza. A princípio, o arqueiro cumpre suspensão após punição do STJD por críticas à arbitragem em entrevista, classificadas como ofensa pelo tribunal. O Corinthians ainda tenta um efeito suspensivo.

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Vale destacar que o Corinthians não contará com Matheuzinho e André nesta rodada. Ambos foram expulsos na partida contra o Palmeiras e cumprem suspensão.

A lista dos relacionados foi publicada pelo "Meu Timão".

➡️Corinthians terá desfalques para enfrentar o Vitória; veja provável escalação

Confira os relacionados do Corinthians

  1. Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza e Kauê;
  2. Laterais: Fabrizio Angileri, Matheus Bidu e Pedro Milans;
  3. Zagueiros: André Ramalho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Iago Machado;
  4. Meio-campistas: Allan, André Carrillo, Breno Bidon, Dieguinho, Jesse Lingard, Matheus Pereira, Raniele, Rodrigo Garro e Zakaria Labyad;
  5. Atacantes: Kaio César, Kayke, Pedro Raul, Vitinho e Yuri Alberto;
Kaio César voltou a ser relacionado no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Kaio César voltou a ser relacionado no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians x Vitória

O Timão venceu os dois últimos jogos contra o Vitória no Barradão. Pelo Brasileirão de 2024, Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols da vitória por 2 a 1. Já no confronto do ano passado, Charles balançou as redes e garantiu o triunfo alvinegro por 1 a 0.

Corinthians no Barradão

  1. 16 jogos
  2. 5 vitórias do Corinthians
  3. 7 empates
  4. 4 vitórias do Vitória
  5. 18 gols do Corinthians
  6. 20 gols do Vitória

Fernando Diniz vs. Vitória

  1. 3 jogos
  2. 1 vitória
  3. 2 derrotas
  4. 4 gols a favor
  5. 7 gols sofridos

Fernando Diniz vs. Jair Ventura

  1. 7 jogos
  2. 6 vitórias
  3. 1 derrota
  4. 15 gols a favor

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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