menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians negocia a contratação do atacante Kaio César, do Al-Hilal

Timão volta a monitorar a situação do atacante que atua no futebol saudita

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 13/01/2026
14:11
Atualizado há 1 minutos
Kaio César é alvo do Timão (Foto: Divulgação/ Al-Hilal)
imagem cameraKaio César é alvo do Timão (Foto: Divulgação/ Al-Hilal)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Livre do transfer ban, o Corinthians mira a contratação de mais um jogador. Trata-se de Kaio César, que atualmente defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Assim como aconteceu no ano passado, a ideia do Timão é contar com o atacante por empréstimo, com divisão de salários entre os clubes.

continua após a publicidade

Nesse momento inicial da negociação, o Corinthians busca manter a estratégia adotada nas últimas contratações: evitar gastos e tentar viabilizar empréstimos ou atletas livres no mercado.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Kaio César tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2028. O jogador foi contratado pelo clube árabe junto ao Vitória de Guimarães, de Portugal, no início de 2025, por cerca de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 57 milhões).

continua após a publicidade

No Brasil, o atacante defendeu as cores do Coritiba entre 2023 e 2024. Nesse período, entrou em campo em 36 partidas e marcou três gols.

Pelo Al-Hilal, Kaio César disputou 37 jogos, anotou quatro gols e deu seis assistências. O jogador chamou a atenção dos brasileiros ao atuar na vitória por 4 a 3 sobre o Manchester City, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Kaio César pelo Al-Hilal

  1. 37 jogos (20 titular)
  2. 4 gols
  3. 6 assistências
  4. 184 minutos para participar de gol
  5. 1.6 finalizações por jogo (0.6 no gol)
  6. 14.5 finalizações para marcar
  7. 0.8 passes decisivos por jogo
  8. 20% de conversão em grandes chances
  9. 7 grandes chances criadas
  10. 1.3 dribles certos por jogo
  11. 49% de eficiência nos duelos
  12. 1.7 faltas sofridas por jogo
  13. Nota Sofascore 6.93

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Kaio César pelo Vitória de Guimarães

  1. 47 jogos (34 titular)
  2. 4 gols
  3. 8 assistências
  4. 242 minutos para participar de gol
  5. 1.5 finalizações por jogo (0.6 no gol)
  6. 29.0 finalizações para marcar
  7. 1.0 passes decisivos por jogo
  8. 29% de conversão em grandes chances
  9. 8 grandes chances criadas
  10. 1.1 dribles certos por jogo
  11. 45% de eficiência nos duelos
  12. 1.8 faltas sofridas por jogo
  13. Nota Sofascore 7.01

Kaio César pelo Coritiba

  1. 36 jogos (17 titular)
  2. 3 gols
  3. 525 minutos para participar de gol
  4. 0.7 finalizações por jogo (0.3 no gol)
  5. 10.5 finalizações para marcar
  6. 0.7 passes decisivos por jogo
  7. 0% de conversão em grandes chances
  8. 0 grandes chances criadas
  9. 1.8 dribles certos por jogo
  10. 49% de eficiência nos duelos
  11. 2.5 faltas sofridas por jogo
  12. Nota Sofascore 6.85

Corinthians no mercado

O Corinthians definiu as prioridades de reforços para a sequência da temporada. Com dois nomes certos, o Timão deve trazer mais três ou quatro jogadores para fechar o grupo neste início de ano.

continua após a publicidade

➡️ Com nomes acertados, Corinthians define posições prioritárias no mercado

Dorival Júnior, técnico do Timão, e Marcelo Paz, executivo de futebol, definiram que, neste momento, a busca tem como prioridade um lateral-direito. Atualmente, o clube conta apenas com Matheuzinho para a posição. Na última temporada, o Corinthians precisou improvisar no setor em algumas ocasiões, inclusive com o zagueiro Félix Torres atuando na função.

Na sequência, o clube busca a contratação de mais um meio-campista e também procura no mercado soluções para o ataque. O objetivo é acertar a chegada de jogadores que atuem pelas beiradas do campo.

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Reforços encaminhados no Corinthians

O primeiro reforço é o zagueiro Gabriel Paulista. O defensor acertou detalhes com o clube, abriu mão de valores que tinha a receber do Besiktas e deve assinar contrato por duas temporadas. O jogador foi anunciado neste domingo (11).

Outro nome acertado é o meio-campista Matheus Pereira, do Fortaleza, que chega por empréstimo de uma temporada, com opção de compra. O jogador já está em São Paulo para realizar exames médicos e, se aprovado, assinar contrato.

Por fim, o Corinthians avançou na contratação do lateral-esquerdo Pedro Milans, ex-Peñarol. Livre no mercado após rescindir com o clube uruguaio, o jogador deve assinar contrato de três anos com o Timão nos próximos dias, restando apenas exames médicos e detalhes burocráticos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias