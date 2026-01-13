Corinthians negocia a contratação do atacante Kaio César, do Al-Hilal

Livre do transfer ban, o Corinthians mira a contratação de mais um jogador. Trata-se de Kaio César, que atualmente defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Assim como aconteceu no ano passado, a ideia do Timão é contar com o atacante por empréstimo, com divisão de salários entre os clubes.

continua após a publicidade

Nesse momento inicial da negociação, o Corinthians busca manter a estratégia adotada nas últimas contratações: evitar gastos e tentar viabilizar empréstimos ou atletas livres no mercado.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Kaio César tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2028. O jogador foi contratado pelo clube árabe junto ao Vitória de Guimarães, de Portugal, no início de 2025, por cerca de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 57 milhões).

continua após a publicidade

No Brasil, o atacante defendeu as cores do Coritiba entre 2023 e 2024. Nesse período, entrou em campo em 36 partidas e marcou três gols.

Pelo Al-Hilal, Kaio César disputou 37 jogos, anotou quatro gols e deu seis assistências. O jogador chamou a atenção dos brasileiros ao atuar na vitória por 4 a 3 sobre o Manchester City, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Kaio César pelo Al-Hilal

37 jogos (20 titular) 4 gols 6 assistências 184 minutos para participar de gol 1.6 finalizações por jogo (0.6 no gol) 14.5 finalizações para marcar 0.8 passes decisivos por jogo 20% de conversão em grandes chances 7 grandes chances criadas 1.3 dribles certos por jogo 49% de eficiência nos duelos 1.7 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.93

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Kaio César pelo Vitória de Guimarães

47 jogos (34 titular) 4 gols 8 assistências 242 minutos para participar de gol 1.5 finalizações por jogo (0.6 no gol) 29.0 finalizações para marcar 1.0 passes decisivos por jogo 29% de conversão em grandes chances 8 grandes chances criadas 1.1 dribles certos por jogo 45% de eficiência nos duelos 1.8 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.01

Kaio César pelo Coritiba

36 jogos (17 titular) 3 gols 525 minutos para participar de gol 0.7 finalizações por jogo (0.3 no gol) 10.5 finalizações para marcar 0.7 passes decisivos por jogo 0% de conversão em grandes chances 0 grandes chances criadas 1.8 dribles certos por jogo 49% de eficiência nos duelos 2.5 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.85

Corinthians no mercado

O Corinthians definiu as prioridades de reforços para a sequência da temporada. Com dois nomes certos, o Timão deve trazer mais três ou quatro jogadores para fechar o grupo neste início de ano.

continua após a publicidade

➡️ Com nomes acertados, Corinthians define posições prioritárias no mercado

Dorival Júnior, técnico do Timão, e Marcelo Paz, executivo de futebol, definiram que, neste momento, a busca tem como prioridade um lateral-direito. Atualmente, o clube conta apenas com Matheuzinho para a posição. Na última temporada, o Corinthians precisou improvisar no setor em algumas ocasiões, inclusive com o zagueiro Félix Torres atuando na função.

Na sequência, o clube busca a contratação de mais um meio-campista e também procura no mercado soluções para o ataque. O objetivo é acertar a chegada de jogadores que atuem pelas beiradas do campo.

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Reforços encaminhados no Corinthians

O primeiro reforço é o zagueiro Gabriel Paulista. O defensor acertou detalhes com o clube, abriu mão de valores que tinha a receber do Besiktas e deve assinar contrato por duas temporadas. O jogador foi anunciado neste domingo (11).

Outro nome acertado é o meio-campista Matheus Pereira, do Fortaleza, que chega por empréstimo de uma temporada, com opção de compra. O jogador já está em São Paulo para realizar exames médicos e, se aprovado, assinar contrato.

Por fim, o Corinthians avançou na contratação do lateral-esquerdo Pedro Milans, ex-Peñarol. Livre no mercado após rescindir com o clube uruguaio, o jogador deve assinar contrato de três anos com o Timão nos próximos dias, restando apenas exames médicos e detalhes burocráticos.