Corinthians estuda contratação de atacante que atua no Al-Hilal

O Corinthians estuda a contratação do atacante Kaio César, que atualmente defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita. A ideia do clube alvinegro é contar com o jogador por empréstimo, com divisão de salários. O atleta de 21 anos se encaixa nos planos do Timão de ter mais uma peça no setor ofensivo.

A informação foi noticiada pelo 'Uol' e confirmada pelo Lance!. Kaio César tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2028. O atacante foi contratado pelo clube arábe do Vitória de Guimarães, de Portugal, no início deste ano por cerca de 9 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões).

No Brasil, o atacante defendeu as cores do Coritiba entre 2023 e 2024, quando entrou em campo em 36 jogos e marcou três gols. No Al-Hilal disputou 21 partidas, fez três gols e deu três assistências. Kaio César chamou a atenção dos brasileiros ao entrar em campo na vitória por 4 a 3 do clube árabe sobre o Manchester City, nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Interesse do Corinthians

O Timão segue em busca de reforços no mercado. Desde o começo da temporada, apenas o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri foi contratado, em fevereiro. Dorival Júnior assumiu o comando da equipe no final de abril, e durante seu acordo, pediu a contratação de quatro reforços.

A prioridade do clube alvinegro na janela é um atacante que atue pelas pontas. Na análise da comissão técnica, o Corinthians não tem um jogador com essas características, e o setor ofensivo é desenvolvido para atuar pelo meio. Dorival Júnior, inclusive, passou a tentar encontrar opções na base, como foi o caso de Dieguinho, de 17 anos, que foi titular no empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, neste domingo (3).