Com nomes acertados, Corinthians define posições prioritárias no mercado

O Corinthians definiu as prioridades de reforços para a sequência da temporada. Com dois nomes certos, o Timão deve trazer mais três ou quatro jogadores para fechar o grupo neste início de ano.

Dorival Júnior, técnico do Timão, e Marcelo Paz, executivo de futebol, definiram que, neste momento, a busca tem como prioridade um lateral-direito. Atualmente, o clube conta apenas com Matheuzinho para a posição. Na última temporada, o Corinthians precisou improvisar no setor em algumas ocasiões, inclusive com o zagueiro Félix Torres atuando na função.

Na sequência, o clube busca a contratação de mais um meio-campista e também procura no mercado soluções para o ataque. O objetivo é acertar a chegada de jogadores que atuem pelas beiradas do campo.

O técnico Dorival Júnior, inclusive, destacou o trabalho de Marcelo Paz, responsável por conduzir as negociações do clube no mercado. O treinador ressaltou o esforço da diretoria para buscar reforços dentro da realidade financeira atual e reconheceu que o planejamento foi impactado pelas indefinições herdadas do fim da temporada passada.

— Estamos trocando informações diariamente, ele está ativo no mercado. Já era para a gente estar um passo à frente, mas chegamos no fim do ano anterior com a situação ainda incerta. Agora o clube está conseguindo um respiro. Vamos fazer o trabalho que nos compete, hoje iniciamos com três jovens da base, mais quatro entraram no processo. Temos consciência que precisamos reforçar, sempre na expectativa que possam chegar o mais rápido possível porque as competições não param. Teremos o Paulistão, início do Brasileiro e depois a Supercopa, um jogo muito importante para o clube — disse Dorival após a vitória diante da Ponte Preta, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Dorival Jr., técnido do Corinthians (Foto: Jhony Inacio/Agência Enquadrar/Gazeta Press)

Formas de negócio no Corinthians

Marcelo Paz revelou, em entrevista recente, que o clube atua no mercado em busca de reforços, mas descartou "loucuras" financeiras. A ideia é contratar apenas atletas livres ou por empréstimo.

— O time tem necessidades de mercado. Temos um bom time, mas temos que ter um ganho mais robusto. A gente vem trabalhando na questão de mercado para qualificar, para a gente ter pelo menos dois jogadores por posição. Mas a gente vai ter que atuar com muita criatividade. A gente sabe que o Corinthians está numa reestruturação financeira. Não podemos e não faremos loucuras financeiras — disse o dirigente do Timão.

— Lateral direita é uma necessidade, só tem o Matheuzinho, um grande jogador, mas tem que ter alguém para revezar com ele. O Arias foi falado, está livre, mas não tem negociação em curso. Conhecemos o jogador, mas não tem negociação em curso. Temos necessidade de velocista, de jogadores de lado de campo, o Dieguinho é uma excelente promessa, Vitinho joga pelo lado também, mas existe necessidade de jogadores nessa função — completou.

Reforços encaminhados no Corinthians

O primeiro reforço é o zagueiro Gabriel Paulista. O defensor acertou detalhes com o clube, abriu mão de valores que tinha a receber do Besiktas e deve assinar contrato por duas temporadas. O jogador foi anunciado neste domingo (11).

Outro nome acertado é o meio-campista Matheus Pereira, do Fortaleza, que chega por empréstimo de uma temporada, com opção de compra. O jogador já está em São Paulo para realizar exames médicos e, se aprovado, assinar contrato.

Os dois nomes representam o modelo que o Corinthians vem adotando neste momento no mercado.