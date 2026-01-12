Corinthians encaminha contratação de lateral uruguaio
Pedro Milans está perto de reforçar o Timão
O Corinthians segue se movimentando no mercado da bola após se livrar de um transfer ban imposto pela Fifa, na sexta-feira (9). Desde então, o clube anunciou a contratação do zagueiro Gabriel Paulista, fechou o empréstimo do meia Matheus Pereira, vindo do Fortaleza, e avançou na aquisição do lateral-esquerdo Pedro Milans, ex-Peñarol.
Livre no mercado após rescindir com o clube uruguaio, o jogador deve fechar um contrato de três anos com o Corinthians nos próximos dias. Milans e o Timão já se acertaram e restam somente os exames e detalhes burocráticos.
A lateral-direita é uma prioridade do Corinthians nesta janela de transferências. Atualmente, Dorival Júnior conta somente com Matheuzinho e Jacaré, oriundo da base, que vem ganhando chances nesta temporada.
A informação foi antecipada pelo 'ge.globo' e confirmada pelo Lance!. O atleta deixou o Peñarol no final do último ano. Em 2025, disputou 42 jogos pela equipe uruguaia. Pedro Milans possui passagens por seleções de base do Uruguai.
Atento ao mercado da bola
O Corinthians anunciou a contratação de Gabriel Paulista. O zagueiro de 35 anos estava sem contrato após rescindir com o Besiktas, da Turquia. Além disso, avançou pelo empréstimo de Matheus Pereira, meia do Fortaleza, que está por exames para oficializar sua chegada ao Timão.
O clube busca a contratação de mais um meio-campista e também procura no mercado soluções para o ataque. O objetivo é acertar a chegada de jogadores que atuem pelas beiradas do campo. A prioridade é pro atletas que cheguem sem custos ao clube alvinegro.
