Rivais reagem à provável chegada de Lingard no Corinthians: 'Não é possível'

O Corinthians está próximo de anunciar a contratação de Jesse Lingard, jogador que teve passagens por grandes clubes da Inglaterra. Nas redes sociais, torcedores rivais repercutiram demais à provável chegada do atleta no Timão.

Lingard, provável reforço do Corinthians, atuou por último no FC Seoul, da Coreia do Sul. Antes de chegar ao clube sul-coreano, o meia viveu momentos frustrantes na carreira, como a passagem pelo Nottingham Forest, período em que sofreu com lesões e problemas físicos, o que o fez perder espaço entre os titulares.

Nas redes sociais, muitos rivais comentaram sobre a possível chegada de Jesse Lingard no Corinthians. Muitos se mostraram impressionados com a contratação. Veja os comentários abaixo:

Jesse Lingard, possível reforço do Corinthians, em treino do Manchester United (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja comentários sobre o jogador

Negociação de Lingard com o Corinthians

O Corinthians tem negociação avançada para acertar a contratação do jogador inglês Jesse Lingard, de 33 anos. O Lance! apurou que o contrato terá validade até o final da temporada.

Ainda não há acordo fechado, mas o modelo prevê a chegada sem custos de transferência, com o Corinthians arcando com os salários. Recentemente, Lingard também foi sondado pelo Remo. Revelado pelo Manchester United, o jogador chegou a disputar a Copa do Mundo de 2018, com seis partidas e um gol marcado.

