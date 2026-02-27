O Corinthians recebeu uma proposta da Juventus, da Itália, pelo volante André, destaque da equipe na temporada. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista "Samir Carvalho" e confirmada pelo Lance!.

O clube italiano ofereceu cerca de 25 milhões de euros, aproximadamente R$ 151,5 milhões na cotação atual. Recentemente, o volante de 19 anos também despertou o interesse da Inter de Milão.

O Timão já esperava forte assédio do futebol europeu pelo rápido crescimento de André na temporada, após garantir a titularidade com o técnico Dorival Júnior.

Apesar das ofertas, o Corinthians busca encontrar a melhor negociação, que pode envolver a saída do jogador apenas no meio do ano.

O grupo de empresários que gerencia a carreira do volante, em contato ao Lance!, afirmou que, até o momento, não foi comunicado pelo clube sobre a proposta.

André é um dos destaques do Corinthians na temporada (Foto: Fabio Giannelli/ Agif/Gazeta Press)

Carreira de André

No Corinthians desde os 10 anos, André passou por todas as categorias de base do clube, tendo o Paulistão Sub-17, em 2023, e a Copinha, em 2024, como principais conquistas. Em 2025, passou a treinar pontualmente com a equipe principal.

A multa rescisória do atleta é de R$ 112 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional.

Com a camisa do Corinthians, André disputou 23 jogos, marcou quatro gols e participou de títulos importantes, como a Copa do Brasil e a Supercopa do Rei, conquistada contra o Flamengo, sendo titular e um dos destaques em campo.

André Luiz pelo Corinthians

23 jogos (9 titular) 4 gols 9 passes decisivos 79% de acerto no passe 0.8 finalizações por jogo (0.3 no gol) 1.6 desarmes por jogo 0.2 interceptações por jogo 2.5 bolas recuperadas por jogo 54% de eficiência nos duelos 4.0 duelos ganhos por jogo 1.2 faltas por jogo 3 cartões amarelos Nota Sofascore 6.80

