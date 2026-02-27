menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Juventus faz proposta milionária por André, volante do Corinthians

Promessa do Timão de 19 anos vem chamando atenção do mercado europeu

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 27/02/2026
19:40
Atualizado há 3 minutos
André, volante do Corinthians (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraAndré, volante do Corinthians (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians recebeu uma proposta da Juventus, da Itália, pelo volante André, destaque da equipe na temporada. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista "Samir Carvalho" e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O clube italiano ofereceu cerca de 25 milhões de euros, aproximadamente R$ 151,5 milhões na cotação atual. Recentemente, o volante de 19 anos também despertou o interesse da Inter de Milão.

O Timão já esperava forte assédio do futebol europeu pelo rápido crescimento de André na temporada, após garantir a titularidade com o técnico Dorival Júnior.

continua após a publicidade

Apesar das ofertas, o Corinthians busca encontrar a melhor negociação, que pode envolver a saída do jogador apenas no meio do ano.

O grupo de empresários que gerencia a carreira do volante, em contato ao Lance!, afirmou que, até o momento, não foi comunicado pelo clube sobre a proposta.

André foi decisivo na vitória do Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/ Agif/Gazeta Press)
André é um dos destaques do Corinthians na temporada (Foto: Fabio Giannelli/ Agif/Gazeta Press)

Carreira de André

No Corinthians desde os 10 anos, André passou por todas as categorias de base do clube, tendo o Paulistão Sub-17, em 2023, e a Copinha, em 2024, como principais conquistas. Em 2025, passou a treinar pontualmente com a equipe principal.

continua após a publicidade

A multa rescisória do atleta é de R$ 112 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional.

Com a camisa do Corinthians, André disputou 23 jogos, marcou quatro gols e participou de títulos importantes, como a Copa do Brasil e a Supercopa do Rei, conquistada contra o Flamengo, sendo titular e um dos destaques em campo.

André Luiz pelo Corinthians

  1. 23 jogos (9 titular)
  2. 4 gols
  3. 9 passes decisivos
  4. 79% de acerto no passe
  5. 0.8 finalizações por jogo (0.3 no gol)
  6. 1.6 desarmes por jogo
  7. 0.2 interceptações por jogo
  8. 2.5 bolas recuperadas por jogo
  9. 54% de eficiência nos duelos
  10. 4.0 duelos ganhos por jogo
  11. 1.2 faltas por jogo
  12. 3 cartões amarelos
  13. Nota Sofascore 6.80

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Campeonato Paulista e Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias