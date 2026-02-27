Juventus faz proposta milionária por André, volante do Corinthians
Promessa do Timão de 19 anos vem chamando atenção do mercado europeu
O Corinthians recebeu uma proposta da Juventus, da Itália, pelo volante André, destaque da equipe na temporada. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista "Samir Carvalho" e confirmada pelo Lance!.
O clube italiano ofereceu cerca de 25 milhões de euros, aproximadamente R$ 151,5 milhões na cotação atual. Recentemente, o volante de 19 anos também despertou o interesse da Inter de Milão.
O Timão já esperava forte assédio do futebol europeu pelo rápido crescimento de André na temporada, após garantir a titularidade com o técnico Dorival Júnior.
Apesar das ofertas, o Corinthians busca encontrar a melhor negociação, que pode envolver a saída do jogador apenas no meio do ano.
O grupo de empresários que gerencia a carreira do volante, em contato ao Lance!, afirmou que, até o momento, não foi comunicado pelo clube sobre a proposta.
Carreira de André
No Corinthians desde os 10 anos, André passou por todas as categorias de base do clube, tendo o Paulistão Sub-17, em 2023, e a Copinha, em 2024, como principais conquistas. Em 2025, passou a treinar pontualmente com a equipe principal.
A multa rescisória do atleta é de R$ 112 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional.
Com a camisa do Corinthians, André disputou 23 jogos, marcou quatro gols e participou de títulos importantes, como a Copa do Brasil e a Supercopa do Rei, conquistada contra o Flamengo, sendo titular e um dos destaques em campo.
André Luiz pelo Corinthians
- 23 jogos (9 titular)
- 4 gols
- 9 passes decisivos
- 79% de acerto no passe
- 0.8 finalizações por jogo (0.3 no gol)
- 1.6 desarmes por jogo
- 0.2 interceptações por jogo
- 2.5 bolas recuperadas por jogo
- 54% de eficiência nos duelos
- 4.0 duelos ganhos por jogo
- 1.2 faltas por jogo
- 3 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.80
