Torcedores do Palmeiras debocham de eliminação do Corinthians na Copinha

A noite de terça-feira (13) dos torcedores do Corinthians não foi nada fácil: viu o time dar adeus à Copinha e teve que aguentar muito deboche dos seus rivais, torcedores do Palmeiras. O Guarani surpreendeu o Timão e venceu o jogo por 2 a 1, avançando para a terceira fase.

Mesmo com a eliminação, o Corinthians segue como o maior campeão da competição com 11 títulos: 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024. Em 2025, o Corinthians chegou a final, mas foi derrotado por 3 a 2, de virada, para o São Paulo.

Timão dá adeus a Copinha 2026

O Guarani foi melhor no primeiro tempo. O Bugre criou as principais chances da etapa inicial e levou perigo em duas oportunidades. Abriu o placar aos 36 minutos, com uma cabeçada livre de Kewen que, sem marcação, acertou o canto do goleiro Matheus.

O segundo tempo teve uma tônica diferente. Precisando do empate, o Corinthians se lançou ao ataque. E foi empilhando chances de gol, embora nenhuma delas fosse clara. Com o tempo passando, o Timão partiu para uma última tentativa de pressão, mas foi castigado. João Pires aproveitou o vacilo da zaga alvinegra e ampliou o marcador.

Só que o destino quis que a classificação fosse sofrida. Aos 50 minutos, Iago descontou e recolocou o Corinthians na partida, mas não foi suficiente. Resultado final: 2x1 para o Guarani.

📍 Local: Estádio Zezinho Magalhães (SP)

🥅 Gols: Kewen, aos 36' do 1ºT e João Pires, aos 42' do 2ºT (GUA); Iago, aos 50' do 2ºT (COR)

Corinthians encerra sua participação na Copinha 2026 (Foto: Fernando Vieira Sa/Agência F8/Gazeta Press)

Corinthians cai, mas Palmeiras segue vivo na Copinha

O Palmeiras fechou a fase de grupos da Copinha com 100% de aproveitamento em três partidas e garantiu a liderança de sua chave. Agora, a equipe comandada por Lucas Andrade vai enfrentar o Vitória no mata-mata da principal competição de base do futebol brasileiro.

Dos clubes paulistas, somente o Santos garantiu a classificação até agora. Palmeiras e São Paulo ainda jogam, e o Corinthians encerrou sua participação.