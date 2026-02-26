Com Bortoleto, salários dos pilotos da F1 são atualizados; veja lista

A temporada 2026 marca o início de uma nova era na Fórmula 1 com regras atualizadas e mais um equipe no grid. Em seu segundo ano, Gabriel Bortoleto segue como representante do Brasil com a Audi (antiga Sauber) na principal categoria do automobilismo mundial. Mas, afinal, quanto o jovem piloto e o resto do pelotão receberão na temporada?

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

💰 Salário de Gabriel Bortoleto na Audi

De acordo com informações da "RacingNews365", o salário anual de Gabriel Bortoleto na Sauber será de US$ 2 milhões. Esse valor o coloca entre os jovens mais bem pagos do grid, ao lado de outras promessas como Kimi Antonelli, da Mercedes, que receberá o mesmo. Entre os "novatos", apenas Isack Hadjar se destaca na lista ao faturar cerca de US$ 5 milhões.

Ao converter para a moeda brasileira, considerando a cotação atual do dólar, o salário anual de Bortoleto equivale a cerca de R$ 10,3 milhões. Isso representa um salário mensal de mais de R$ 800 mil.

continua após a publicidade

🏎️ Comparativo com outros pilotos da Fórmula 1

Para contextualizar o salário de Bortoleto, é interessante compará-lo com as cifras de outros pilotos da Fórmula 1 em 2026. Veja a lista completa abaixo:

Piloto Equipe Salário (Dólar) Salário (Real) Max Verstappen Red Bull 70 milhões 360,3 milhões Lewis Hamilton Ferrari 60 milhões 308,8 milhões Charles Leclerc Ferrari 34 milhões 175 milhões George Russell Mercedes 34 milhões 175 milhões Lando Norris McLaren 30 milhões 154,4 milhões Fernando Alonso Aston Martin 20 milhões 102,9 milhões Carlos Sainz Williams 13 milhões 66,9 milhões Oscar Piastri McLaren 13 milhões 66,9 milhões Pierre Gasly Alpine 12 milhões 61,7 milhões Alex Albon Williams 12 milhões 61,7 milhões Lance Stroll Aston Martin 12 milhões 61,7 milhões Sergio Pérez Cadillac 8 milhões 41,1 milhões Nico Hulkenberg Audi 7 milhões 36 milhões Esteban Ocon Haas 7 milhões 36 milhões Isack Hadjar Red Bull 5 milhões 25,7 milhões Valtteri Bottas Cadillac 5 milhões 25,7 milhões Gabriel Bortoleto Audi 2 milhões 10,3 milhões Kimi Antonelli Mercedes 2 milhões 10,3 milhões Oliver Bearman Haas 1 milhão 5,26 milhões Liam Lawson Racing Bulls 1 milhão 5,26 milhões Franco Colapinto Alpine 500 mil a 1 milhão 2,63 a 5,26 milhões Arvid Lindblad Racing Bulls 500 mil a 1 milhão 2,63 a 5,26 milhões

Esses números demonstram a disparidade salarial entre os pilotos mais experientes e os novatos na categoria. Enquanto estrelas consagradas como Verstappen e Hamilton possuem contratos milionários, os estreantes, como Bortoleto, iniciam suas carreiras na Fórmula 1 com salários mais modestos, mas ainda assim significativos.

continua após a publicidade

Max Verstappen e Gabriel Bortoleto conversam em coletiva na pré-temporada da Fórmula 1 em Bahrein (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Expectativas para a temporada 2026

A pré-temporada da Fórmula 1 terminou no dia 20 de fevereiro, quando chegou ao fim o nono dia de sessões de testes no Bahrein. Anteriormente, houve três dias de atividade em Barcelona, na Espanha. Ao fim de todas as idas à pista, Gabriel Bortoleto considerou que foi feito um "ótimo trabalho" na estreia da Audi na elite do automobilismo mundial, mas manteve os pés no chão.

— Concluímos duas semanas produtivas aqui no Bahrein e, no geral, foi uma pré-temporada muito movimentada. Acho que a equipe fez um ótimo trabalho: fizemos um progresso sólido com nosso carro desde o início, e isso é muito encorajador.

➡️ Multicampeão da F1 fala sobre carreira: 'Esqueci quem eu era'

➡️ Ecclestone destaca Gabriel Bortoleto na F1 2026: 'Uma ameaça'

Mesmo reconhecendo o bom progresso feito nos testes, o piloto da Audi, que tem Nico Hulkenberg como seu companheiro, demonstrou estar ciente da realidade e das melhoras que devem ser feitas no R26 e em seu desempenho.

— Ainda há áreas a serem trabalhadas e muito a aprender sobre ele, mas, no geral, posso dizer que foi um teste positivo, e quero agradecer a todos da equipe, tanto na pista quanto em Hinwil, Neuburg e Bicester, pelo apoio e trabalho árduo. Agora, o foco muda para Melbourne: Estou ansioso para começar a temporada.

Quando começa a F1 2026?

A temporada 2026 da Fórmula 1 tem início no GP da Austrália, que acontece entre os dias 6 e 8 de março. Bortoleto disputa a sua segunda temporada na elite do automobilismo mundial. Ano passado, terminou o Mundial de Pilotos na 19ª colocação, com 19 pontos.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.