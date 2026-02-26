menu hamburguer
Com Bortoleto, salários dos pilotos da F1 são atualizados; veja lista

Max Verstappen e Lewis Hamilton se destacam no topo com maiores valores

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Thiago Fernandes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/02/2026
15:53
Gabriel Bortoleto participa de coletiva no primeiro dia de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto participa de coletiva no primeiro dia de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
A temporada 2026 marca o início de uma nova era na Fórmula 1 com regras atualizadas e mais um equipe no grid. Em seu segundo ano, Gabriel Bortoleto segue como representante do Brasil com a Audi (antiga Sauber) na principal categoria do automobilismo mundial. Mas, afinal, quanto o jovem piloto e o resto do pelotão receberão na temporada?

💰 Salário de Gabriel Bortoleto na Audi

De acordo com informações da "RacingNews365", o salário anual de Gabriel Bortoleto na Sauber será de US$ 2 milhões. Esse valor o coloca entre os jovens mais bem pagos do grid, ao lado de outras promessas como Kimi Antonelli, da Mercedes, que receberá o mesmo. Entre os "novatos", apenas Isack Hadjar se destaca na lista ao faturar cerca de US$ 5 milhões.

Ao converter para a moeda brasileira, considerando a cotação atual do dólar, o salário anual de Bortoleto equivale a cerca de R$ 10,3 milhões. Isso representa um salário mensal de mais de R$ 800 mil.

🏎️ Comparativo com outros pilotos da Fórmula 1

Para contextualizar o salário de Bortoleto, é interessante compará-lo com as cifras de outros pilotos da Fórmula 1 em 2026. Veja a lista completa abaixo:

PilotoEquipeSalário (Dólar)Salário (Real)

Max Verstappen

Red Bull

70 milhões

360,3 milhões

Lewis Hamilton

Ferrari

60 milhões

308,8 milhões

Charles Leclerc

Ferrari

34 milhões

175 milhões

George Russell

Mercedes

34 milhões

175 milhões

Lando Norris

McLaren

30 milhões

154,4 milhões

Fernando Alonso

Aston Martin

20 milhões

102,9 milhões

Carlos Sainz

Williams

13 milhões

66,9 milhões

Oscar Piastri

McLaren

13 milhões

66,9 milhões

Pierre Gasly

Alpine

12 milhões

61,7 milhões

Alex Albon

Williams

12 milhões

61,7 milhões

Lance Stroll

Aston Martin

12 milhões

61,7 milhões

Sergio Pérez

Cadillac

8 milhões

41,1 milhões

Nico Hulkenberg

Audi

7 milhões

36 milhões

Esteban Ocon

Haas

7 milhões

36 milhões

Isack Hadjar

Red Bull

5 milhões

25,7 milhões

Valtteri Bottas

Cadillac

5 milhões

25,7 milhões

Gabriel Bortoleto

Audi

2 milhões

10,3 milhões

Kimi Antonelli

Mercedes

2 milhões

10,3 milhões

Oliver Bearman

Haas

1 milhão

5,26 milhões

Liam Lawson

Racing Bulls

1 milhão

5,26 milhões

Franco Colapinto

Alpine

500 mil a 1 milhão

2,63 a 5,26 milhões

Arvid Lindblad

Racing Bulls

500 mil a 1 milhão

2,63 a 5,26 milhões

Esses números demonstram a disparidade salarial entre os pilotos mais experientes e os novatos na categoria. Enquanto estrelas consagradas como Verstappen e Hamilton possuem contratos milionários, os estreantes, como Bortoleto, iniciam suas carreiras na Fórmula 1 com salários mais modestos, mas ainda assim significativos.

O holandês da Red Bull Racing Max Verstappen e o brasileiro da Audi Gabriel Bortoleto conversam em coletiva no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe cacace/afp)
Max Verstappen e Gabriel Bortoleto conversam em coletiva na pré-temporada da Fórmula 1 em Bahrein (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Expectativas para a temporada 2026

A pré-temporada da Fórmula 1 terminou no dia 20 de fevereiro, quando chegou ao fim o nono dia de sessões de testes no Bahrein. Anteriormente, houve três dias de atividade em Barcelona, na Espanha. Ao fim de todas as idas à pista, Gabriel Bortoleto considerou que foi feito um "ótimo trabalho" na estreia da Audi na elite do automobilismo mundial, mas manteve os pés no chão.

— Concluímos duas semanas produtivas aqui no Bahrein e, no geral, foi uma pré-temporada muito movimentada. Acho que a equipe fez um ótimo trabalho: fizemos um progresso sólido com nosso carro desde o início, e isso é muito encorajador.

Mesmo reconhecendo o bom progresso feito nos testes, o piloto da Audi, que tem Nico Hulkenberg como seu companheiro, demonstrou estar ciente da realidade e das melhoras que devem ser feitas no R26 e em seu desempenho.

— Ainda há áreas a serem trabalhadas e muito a aprender sobre ele, mas, no geral, posso dizer que foi um teste positivo, e quero agradecer a todos da equipe, tanto na pista quanto em Hinwil, Neuburg e Bicester, pelo apoio e trabalho árduo. Agora, o foco muda para Melbourne: Estou ansioso para começar a temporada.

Quando começa a F1 2026?

A temporada 2026 da Fórmula 1 tem início no GP da Austrália, que acontece entre os dias 6 e 8 de março. Bortoleto disputa a sua segunda temporada na elite do automobilismo mundial. Ano passado, terminou o Mundial de Pilotos na 19ª colocação, com 19 pontos.

