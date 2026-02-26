Com Bortoleto, salários dos pilotos da F1 são atualizados; veja lista
Max Verstappen e Lewis Hamilton se destacam no topo com maiores valores
- Matéria
- Mais Notícias
A temporada 2026 marca o início de uma nova era na Fórmula 1 com regras atualizadas e mais um equipe no grid. Em seu segundo ano, Gabriel Bortoleto segue como representante do Brasil com a Audi (antiga Sauber) na principal categoria do automobilismo mundial. Mas, afinal, quanto o jovem piloto e o resto do pelotão receberão na temporada?
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
💰 Salário de Gabriel Bortoleto na Audi
De acordo com informações da "RacingNews365", o salário anual de Gabriel Bortoleto na Sauber será de US$ 2 milhões. Esse valor o coloca entre os jovens mais bem pagos do grid, ao lado de outras promessas como Kimi Antonelli, da Mercedes, que receberá o mesmo. Entre os "novatos", apenas Isack Hadjar se destaca na lista ao faturar cerca de US$ 5 milhões.
Ao converter para a moeda brasileira, considerando a cotação atual do dólar, o salário anual de Bortoleto equivale a cerca de R$ 10,3 milhões. Isso representa um salário mensal de mais de R$ 800 mil.
🏎️ Comparativo com outros pilotos da Fórmula 1
Para contextualizar o salário de Bortoleto, é interessante compará-lo com as cifras de outros pilotos da Fórmula 1 em 2026. Veja a lista completa abaixo:
|Piloto
|Equipe
|Salário (Dólar)
|Salário (Real)
Max Verstappen
Red Bull
70 milhões
360,3 milhões
Lewis Hamilton
Ferrari
60 milhões
308,8 milhões
Charles Leclerc
Ferrari
34 milhões
175 milhões
George Russell
Mercedes
34 milhões
175 milhões
Lando Norris
McLaren
30 milhões
154,4 milhões
Fernando Alonso
Aston Martin
20 milhões
102,9 milhões
Carlos Sainz
Williams
13 milhões
66,9 milhões
Oscar Piastri
McLaren
13 milhões
66,9 milhões
Pierre Gasly
Alpine
12 milhões
61,7 milhões
Alex Albon
Williams
12 milhões
61,7 milhões
Lance Stroll
Aston Martin
12 milhões
61,7 milhões
Sergio Pérez
Cadillac
8 milhões
41,1 milhões
Nico Hulkenberg
Audi
7 milhões
36 milhões
Esteban Ocon
Haas
7 milhões
36 milhões
Isack Hadjar
Red Bull
5 milhões
25,7 milhões
Valtteri Bottas
Cadillac
5 milhões
25,7 milhões
Gabriel Bortoleto
Audi
2 milhões
10,3 milhões
Kimi Antonelli
Mercedes
2 milhões
10,3 milhões
Oliver Bearman
Haas
1 milhão
5,26 milhões
Liam Lawson
Racing Bulls
1 milhão
5,26 milhões
Franco Colapinto
Alpine
500 mil a 1 milhão
2,63 a 5,26 milhões
Arvid Lindblad
Racing Bulls
500 mil a 1 milhão
2,63 a 5,26 milhões
Esses números demonstram a disparidade salarial entre os pilotos mais experientes e os novatos na categoria. Enquanto estrelas consagradas como Verstappen e Hamilton possuem contratos milionários, os estreantes, como Bortoleto, iniciam suas carreiras na Fórmula 1 com salários mais modestos, mas ainda assim significativos.
Expectativas para a temporada 2026
A pré-temporada da Fórmula 1 terminou no dia 20 de fevereiro, quando chegou ao fim o nono dia de sessões de testes no Bahrein. Anteriormente, houve três dias de atividade em Barcelona, na Espanha. Ao fim de todas as idas à pista, Gabriel Bortoleto considerou que foi feito um "ótimo trabalho" na estreia da Audi na elite do automobilismo mundial, mas manteve os pés no chão.
— Concluímos duas semanas produtivas aqui no Bahrein e, no geral, foi uma pré-temporada muito movimentada. Acho que a equipe fez um ótimo trabalho: fizemos um progresso sólido com nosso carro desde o início, e isso é muito encorajador.
➡️ Multicampeão da F1 fala sobre carreira: 'Esqueci quem eu era'
➡️ Ecclestone destaca Gabriel Bortoleto na F1 2026: 'Uma ameaça'
Mesmo reconhecendo o bom progresso feito nos testes, o piloto da Audi, que tem Nico Hulkenberg como seu companheiro, demonstrou estar ciente da realidade e das melhoras que devem ser feitas no R26 e em seu desempenho.
— Ainda há áreas a serem trabalhadas e muito a aprender sobre ele, mas, no geral, posso dizer que foi um teste positivo, e quero agradecer a todos da equipe, tanto na pista quanto em Hinwil, Neuburg e Bicester, pelo apoio e trabalho árduo. Agora, o foco muda para Melbourne: Estou ansioso para começar a temporada.
Quando começa a F1 2026?
A temporada 2026 da Fórmula 1 tem início no GP da Austrália, que acontece entre os dias 6 e 8 de março. Bortoleto disputa a sua segunda temporada na elite do automobilismo mundial. Ano passado, terminou o Mundial de Pilotos na 19ª colocação, com 19 pontos.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
+Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias