O Corinthians encaminhou a contratação do meio-campista Matheus Pereira, do Fortaleza, por empréstimo de uma temporada com opção de compra. A informação foi inicialmente publicada pelo "O Povo" e confirmada pelo Lance!.

A expectativa do Corinthians é que Matheus Pereira chegue ao clube ainda neste domingo (11) para realizar exames médicos e, se aprovado, assinar contrato.

Matheus Pereira foi revelado pelo próprio Corinthians, mas entrou em campo profissionalmente apenas duas vezes. O meio-campista chegou ao Timão em 2011, para o Sub-15, passou por todas as categorias de base e fez sua estreia no profissional em 2015.

Após sair do Corinthians, Matheus atuou por Empoli e Juventus, na Itália; Bordeaux e Dijon, na França; além do Barcelona B e Eibar, na Espanha. O ex-camisa 5 do Leão também passou pelo Paraná.

Em maio do ano passado, foi contratado pelo Fortaleza, onde disputou 20 jogos, marcou dois gols e deu três assistências.

Matheus Pereira chega para reforçar o meio-campo do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

Corinthians livre do transfer ban

O Timão está liberado para contratar após quitar uma dívida de cerca de R$ 35 milhões com o Santos Laguna, referente à contratação de Félix Torres, em 2024. A punição da Fifa, que estava em vigor desde agosto do ano passado, impedia o clube de registrar novas contratações.

O primeiro reforço é o zagueiro Gabriel Paulista. O defensor acertou detalhes com o clube, abriu mão de valores que tinha a receber do Besiktas e deve assinar contrato por duas temporadas.