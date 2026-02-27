Veja a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Novorizontino

O Corinthians encerrou a preparação para a partida decisiva diante do Novorizontino, que acontece neste sábado (28), às 20h30, pela semifinal do Campeonato Paulista.

O elenco iniciou a atividade com vídeo de instruções táticas na Sala de Preleção Flexform. Depois de um trabalho de força na academia e aquecimento no gramado, o time comandado por Dorival Júnior participou de um exercício tático simulando situações de jogo. Treinos de bolas paradas e cobranças de pênaltis também foram realizados.

Para o confronto, o Corinthians segue com os desfalques de: Kaio César (lesão no músculo posterior da coxa direita), Yuri Alberto (lesão grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda), Hugo (lesão no menisco), Matheus Pereira (lesão grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda) e Felipe Longo (estiramento no ligamento do cotovelo direito).

Assim, a equipe deve ir a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan (Raniele), André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Vitinho (Gui Negão) e Memphis Depay.

Rodrigo Garro luta por vaga no meio-campo (Foto: José Manoel Idalgo/Agência Corinthians)

Novorizontino x Corinthians

O Novorizontino chega à semifinal da competição após eliminar o Santos na fase anterior. Além do Paulistão, a equipe garantiu classificação à terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Nacional (AM) por 4 a zero, no meio de semana.

Já o Timão sofreu, mas conseguiu avançar à semifinal do torneio ao eliminar a Portuguesa na disputa de pênaltis, com o goleiro Hugo Souza sendo o herói da classificação. Ainda durante a semana, a equipe empatou com o Cruzeiro em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

