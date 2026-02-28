Vidente crava placar de Novorizontino x Corinthians pelo Paulistão

O Corinthians enfrenta o Novorizontino, neste sábado (28), às 20h30 (de Brasília), fora de casa, pela semifinal do Campeonato Paulista. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu uma vitória do aurinegro.

De acordo com o tarólogo, a equipe do Novorizontino entrará em campo bastante mobilizada. O fator casa, somado a uma estratégia precisa para enfrentar o Corinthians, será o combo perfeito para a vitória inesperada.

Luiz Filho destacou que a equipe de Dorival Júnior irá enfrentar diversos problemas durante os 90 minutos da partida. Ele alertou que o técnico precisará achar soluções para tentar colocar a equipe alvinegra com mais domínio em campo.

Apesar do esforço e das tentativas, o vidente não se mostrou confiante com uma volta por cima do Timão na partida. A previsão apontou uma vitória do Novorizontino, que poderá ser construída a partir do primeiro tempo.

Novorizontino x Corinthians

As equipes se enfrentam neste sábado (28), às 20h30 (de Brasília), Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela semifinal do Campeonato Paulista. A equipe aurinegra chegou a determinada etapa após eliminar o Santos, de Neymar.

Por outro lado, o Corinthians alcançou a semifinal do torneio após vencer a Portuguesa. A classificação foi sofrida, mediante uma disputa emocionante nos pênaltis.

