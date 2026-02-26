Equipe faz história e alcança feito inédito na Copa do Brasil

O Porto Velho-RO venceu o Operário VG por 3 a 1 nos pênaltis na noite desta quinta-feira (26), fora de casa, valendo pela segunda fase da Copa do Brasil. No tempo normal, o empate foi por 1 a 1. Assim, a equipe fez história e alcançou a terceira fase do torneio nacional pela primeira vez.

O time de Rondônia disputou a competição pela primeira vez em 2021, mas caiu na primeira fase logo de cara. Nos anos seguintes, ainda que não tenha passado da segunda fase, o Porto Velho conseguiu eliminar Remo (2024) e Cuiabá (2025).

Fundada em 2018, a Locomotiva vem de cinco títulos estaduais nas últimas seis edições do campeonato. O Porto Velho disputou a Série D de 2025 e também está classificado para o torneio deste ano.

Na terceira fase da Copa do Brasil, o Porto Velho terá pela frente o Atlético-GO, que passou pelo Primavera-MT.

Copa do Brasil de 2026: como vai funcionar?

A ampliação do número de equipes impacta diretamente na estrutura da Copa do Brasil de 2026, que terá nove fases eliminatórias, duas a mais que em 2025. A primeira incluiu os 28 participantes com pior colocação no Ranking Nacional da CBF.

Na segunda fase, 74 times juntam-se aos 14 classificados, com jogos únicos entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março.

A terceira fase, nos dias 11 e 12 de março, terá esses 44 classificados e mais quatro times em partidas únicas: Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste).

A quarta fase terá os 24 classificados em jogos únicos nos dias 18 e 19 de março. Os 12 que passarem se juntarão aos 20 clubes da Série A no sorteio da quinta fase. Após isso, a sequência será de oitavas, quartas, semifinais e final.

A divisão de vagas entre as federações estaduais segue o critério estabelecido pela CBF. São Paulo e Rio de Janeiro terão seis representantes cada; Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, cinco; e Ceará, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Amazonas, Goiás, Santa Catarina, Bahia e Pará, quatro. As demais federações contam com três clubes cada.