Bolívia Zica aponta 'trunfo' de Dorival Jr e projeta ano do Corinthians

Torcedor declarado do Corinthians, o apresentador do Desimpedidos Bolívia Zica bateu um papo exclusivo com o Lance! sobre suas expectativas para a temporada do Timão sob o comando de Dorival Jr. Na entrevista, o comunicador valorizou um aspecto do treinador que pode ser decisivo nas ambições do ano. A equipe entra em campo neste sábado (28), na semifinal do Paulistão, contra o Novorizontino.

- No Campeonato Brasileiro acho que o Corinthians fica no meio de tabela. Não acho que vai ficar brigando para cair como já aconteceu recentemente, mas também não acredito que vá ficar entre os cinco primeiros - palpitou, sobre o Brasileirão.

- Eu acho que não dá para jogar todas as competições com a mesma qualidade e ritmo. Vai ter que priorizar alguma, e a gente sabe que o Dorival prioriza as copas. Nas Copas o Corinthians se mostrou muito forte, o Dorival tem esse mérito. Eu não sou o maior fã do Dorival, mas ele tem esse mérito de ter transformado o Corinthians em um time muito embaçado em mata-mata. Quando o jogo requer essa força o Corinthians vira gigante - analisou.

Dorival critica calendário sobrecarregado do Corinthians

O Corinthians suou a camisa, mas conquistou um ponto diante do Cruzeiro, no Mineirão, em partida que terminou empatada por 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com o resultado considerado positivo, o técnico Dorival Júnior não parecia feliz.

— Hoje estamos a 42 dias da nossa reapresentação, 14 jogos realizados e, entre todos esses jogos, decisões, clássicos, jogos importantes de Campeonato Brasileiro. Ninguém é mágico, ninguém é uma máquina para suportar tudo isso. Por isso temos a necessidade de irmos melhorando a equipe a cada momento, eu falo fisicamente, compondo cada escalação em razão das necessidades de cada partida e acreditando que essa equipe possa dar uma resposta muito boa, como foi hoje — disse Dorival durante coletiva.

Dorival Jr conquistou a Copa do Brasil 2025 com o Corinthians (Foto: Thais Magalhães/CBF)

De forma irônica, Dorival Júnior ainda "agradeceu" a Federação Paulista de Futebol (FPF) pela data marcada e pelo curto tempo de recuperação entre as partidas.

— Agradecer pelo bom senso que eles tiveram, né? Tanto nós quanto o Novorizontino jogando uma partida agora e tendo que jogar dois dias e meio depois, fazendo uma viagem, chegando hoje de madrugada em São Paulo. Tendo depois uma viagem até Rio Preto, Novo Horizonte, enfim... Deslocamento grande para uma decisão. Acho que temos que agradecer a sensibilidade de quem programou tudo isso para que tivéssemos em campo novamente — seguiu.