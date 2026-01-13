Comissão de Dorival Jr acompanha eliminação do Corinthians na Copinha

O observador técnico da comissão de Dorival Júnior, Mauro da Silva, marcou presença na partida entre Corinthians e Guarani, nesta segunda-feira (12), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O confronto terminou com a eliminação do Timãozinho da competição.

Mauro da Silva tem sido o responsável por levar informações do time sub-20 do Corinthians ao técnico Dorival Júnior. No ano passado, essa função era exercida pelo ex-zagueiro Chicão.

As notícias levadas por Mauro da Silva, no entanto, não foram positivas. Maior vencedor da competição, o Corinthians foi derrotado pelo Guarani por 2 a 1 e deu adeus ao torneio ainda na segunda fase.

Com inteligência, o Bugre fez dois tempos distintos, soube suportar a pressão corintiana e venceu por 2 a 1, avançando para a terceira fase. Kewen e João Pires marcaram para a equipe do interior, enquanto Iago descontou para o Timão.

Na primeira fase, o Corinthians terminou na liderança do Grupo 8, somando sete pontos em três jogos, com duas vitórias (Trindade e XV de Jaú) e um empate (Luverdense), sem sofrer derrotas. A equipe marcou quatro gols e sofreu dois, fechando com saldo positivo de dois gols e 77% de aproveitamento.

Na competição, os gols do Corinthians foram marcados por Favela, duas vezes, além de Luizinho, Pires e Iago.

A informação da presença de Mauro da Silva foi publicado inicialmente pelo Meu Timão.

Favela foi o artilheiro do Corinthians na Copinha (Foto: Fernando Vieira Sa/Agência F8/Gazeta Press)

Corinthians perdeu destaque antes do início da Copinha

Durante o período de treinos de preparação para o torneio, Gui Bom, centroavante das categorias de base do Corinthians, sofreu uma lesão considerável e ficou fora da competição.

Ao girar sozinho, o jogador caiu no gramado e precisou ser retirado de maca. Exames médicos constataram uma lesão no mesmo joelho em que Gui Bom havia sofrido uma ruptura parcial dos ligamentos em 2025.

O atleta passou por tratamento conservador ao longo do ano, mas, diante do novo problema, a tendência é que precise passar por cirurgia.