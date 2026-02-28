Corinthians aposta em retrospecto positivo no Jorjão contra Novorizontino invicto em casa

O Corinthians visita o Novorizontino neste sábado (28), às 20h30, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, conhecido como Jorjão, em duelo único válido pela semifinal do Campeonato Paulista. Apesar de decidir fora de casa, o Timão chega com retrospecto favorável no palco do confronto.

No Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, Novorizontino e Corinthians já se enfrentaram seis vezes, com ampla vantagem para o time paulista: são quatro vitórias do Corinthians, um empate e uma vitória do Novorizontino. No retrospecto de gols, o Timão também leva a melhor, com cinco bolas na rede, contra dois tentos marcados pela equipe do interior.

A única derrota do Corinthians no estádio ocorreu em 2019, quando a equipe, então comandada por Fábio Carille, foi ao interior de São Paulo e acabou superada pelo Novorizontino por 1 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Novorizontino x Corinthians no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi

6 jogos 4 vitórias do Corinthians 1 empate 1 vitória do Novorizontino 5 gols do Corinthians 2 gols do Novorizontino

Por outro lado, apesar do retrospecto favorável ao Timão no confronto direto, o Novorizontino apresenta campanha perfeita como mandante na atual edição do Paulistão.

Em cinco partidas disputadas como mandante, a equipe soma cinco vitórias, sem empates ou derrotas, com 100% de aproveitamento. O time marcou 12 gols e sofreu apenas dois, além de registrar três jogos sem ser vazado. Em média, cria 3.6 grandes chances por jogo e finaliza 14.2 vezes por partida, sendo 4.6 no alvo, com 45% de posse de bola. Os números se refletem também no desempenho individual, já que o Novorizontino apresenta nota média 7.04 no SofaScore.

Novorizontino vive grande fase como mandante (Foto: Pedro Zacchi/Ag.Paulistão/Sua Foto No Jogo)

Veja abaixo os números do Novorizontino no Paulistão

Campanha geral

9 jogos 6V-1E-2D 70% de aproveitamento 18 gols marcados 11 gols sofridos 2.7 grandes chances criadas por jogo 12.6 finalizações por jogo (4.2 no gol por jogo) 3 jogos sem sofrer gols 42% de posse de bola 6.84 Nota Sofascore

Novorizontino no Paulistão em casa

5 jogos 5V-0E-0D 100% de aproveitamento 12 gols marcados 2 gols sofridos 3.6 grandes chances criadas por jogo 14.2 finalizações por jogo (4.6 no gol por jogo) 3 jogos sem sofrer gols 45% de posse de bola 7.04 Nota Sofascore

