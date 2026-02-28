Corinthians aposta em retrospecto positivo no Jorjão contra Novorizontino invicto em casa
Times duelam por uma vaga na final do Campeonato Paulista
O Corinthians visita o Novorizontino neste sábado (28), às 20h30, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, conhecido como Jorjão, em duelo único válido pela semifinal do Campeonato Paulista. Apesar de decidir fora de casa, o Timão chega com retrospecto favorável no palco do confronto.
No Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, Novorizontino e Corinthians já se enfrentaram seis vezes, com ampla vantagem para o time paulista: são quatro vitórias do Corinthians, um empate e uma vitória do Novorizontino. No retrospecto de gols, o Timão também leva a melhor, com cinco bolas na rede, contra dois tentos marcados pela equipe do interior.
A única derrota do Corinthians no estádio ocorreu em 2019, quando a equipe, então comandada por Fábio Carille, foi ao interior de São Paulo e acabou superada pelo Novorizontino por 1 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.
Novorizontino x Corinthians no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi
- 6 jogos
- 4 vitórias do Corinthians
- 1 empate
- 1 vitória do Novorizontino
- 5 gols do Corinthians
- 2 gols do Novorizontino
Por outro lado, apesar do retrospecto favorável ao Timão no confronto direto, o Novorizontino apresenta campanha perfeita como mandante na atual edição do Paulistão.
Em cinco partidas disputadas como mandante, a equipe soma cinco vitórias, sem empates ou derrotas, com 100% de aproveitamento. O time marcou 12 gols e sofreu apenas dois, além de registrar três jogos sem ser vazado. Em média, cria 3.6 grandes chances por jogo e finaliza 14.2 vezes por partida, sendo 4.6 no alvo, com 45% de posse de bola. Os números se refletem também no desempenho individual, já que o Novorizontino apresenta nota média 7.04 no SofaScore.
Veja abaixo os números do Novorizontino no Paulistão
Campanha geral
- 9 jogos
- 6V-1E-2D
- 70% de aproveitamento
- 18 gols marcados
- 11 gols sofridos
- 2.7 grandes chances criadas por jogo
- 12.6 finalizações por jogo (4.2 no gol por jogo)
- 3 jogos sem sofrer gols
- 42% de posse de bola
- 6.84 Nota Sofascore
Novorizontino no Paulistão em casa
- 5 jogos
- 5V-0E-0D
- 100% de aproveitamento
- 12 gols marcados
- 2 gols sofridos
- 3.6 grandes chances criadas por jogo
- 14.2 finalizações por jogo (4.6 no gol por jogo)
- 3 jogos sem sofrer gols
- 45% de posse de bola
- 7.04 Nota Sofascore
