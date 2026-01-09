Gabriel Paulista está por exames para ser anunciado no Corinthians: 'Meu maior sonho'
Defensor é torcedor declarado do Timão e já negociava com o clube antes do fim do transfer ban
O Corinthians aguarda a realização dos exames médicos do zagueiro Gabriel Paulista para anunciar o jogador como o primeiro reforço do Timão para 2026. Após o clube quitar a dívida com o time mexicano Santos Laguna e pôr fim ao transfer ban imposto pela Fifa, que impedia a equipe de registrar novos atletas, o alvinegro ficou com o caminho livre para assinar com o atleta de 35 anos.
Revelado pelo Vitória, Gabriel Paulista estava no Besiktas, da Turquia, e já mantinha conversas com o Corinthians antes mesmo da saída do ex-executivo de futebol Fabinho Soldado, substituído por Marcelo Paz. O zagueiro revelou a ansiedade de assinar contrato com a equipe, que é o time do coração do defensor.
- A expectativa é grande. Obviamente bate um nervosismo por representar o clube do coração e voltar ao Brasil depois de tantos anos. Existe uma ansiedade, mas já estou focado e esperando fazer o meu melhor com a camisa do Corinthians - disse o zagueiro ao portal Meu Timão ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.
O jogador reforçou que a demora pelo acerto com o Corinthians se deu pelo impacto do transfer ban que estava imposto ao alvinegro desde agosto de 2025. Gabriel Paulista retorna ao Brasil após 13 anos atuando no futebol europeu e afirma que atuar no Timão é a realização de um sonho na carreira.
- Já tinha algumas conversas com o (Fabinho) Soldado, mas acabamos ficando um tempo sem nos falar, até pelos problemas do transfer ban, já que o Corinthians não podia contratar. Mesmo assim, continuei ansioso por essa oportunidade. Também tive questões familiares que pesaram na decisão de voltar ao Brasil. Agora, vou fazer os exames médicos e, se tudo der certo, assinar o contrato e defender essa camisa, que é o meu maior sonho - completou o defensor.
Após atuar no Vitória entre 2010 e 2013, Gabriel Paulista se transferiu para o Villareal, da Espanha, onde atuou até 2015. De lá, foi negociado com o Arsenal da Inglaterra e disputou 64 partidas pelos Gunners. Em 2017, retornou ao futebol espanhol, dessa vez para jogar pelo Valencia, equipe que passou mais tempo atuando. No total, foram 220 jogos até 2024, quando saiu para uma breve passagem no Atlético de Madrid. No mesmo ano, passou a vestir a camisa do Besiktas, última equipe que defendeu antes de acertar com o Corinthians.
Objetivos do Corinthians no mercado
O Timão traçou um perfil de contratações para a janela de transferências: jogadores livres ou sem custos. A diretoria entende que é a única forma de se movimentar no mercado e seguir em busca de uma 'reestruturação'. O plano orçamentário prevê que o clube economize R$ 6 milhões mensais na folha salarial.
Para derrubar o transfer ban da Fifa, o Corinthians quitar uma dívida que girava em torno de R$ 35 milhões com o Santos Laguna, pela contratação de Félix Torres, feita em 2024.
