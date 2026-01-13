Corinthians confirma renovação de contrato de patrocínio até o fim de 2026

O Corinthians anunciou a renovação do contrato de patrocínio com a Frimesa até o fim de 2026. Com o novo acordo, a marca da empresa de carnes seguirá estampada de forma exclusiva no uniforme masculino do clube, posicionada na região do omoplata, mantendo a parceria já consolidada entre as partes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Além da exposição da marca, o contrato prevê o fornecimento de produtos Frimesa ao Corinthians, o que contribui diretamente para a redução de despesas do clube em áreas estratégicas, como alimentação e logística.

Segundo o presidente do Timão, Osmar Stabile, a continuidade do acordo simboliza estabilidade, confiança mútua e alinhamento com uma marca sólida e reconhecida no mercado brasileiro.

continua após a publicidade

— A renovação com a Frimesa demonstra a credibilidade do Corinthians como plataforma de negócios e a força da nossa marca. Além do investimento financeiro, o fornecimento de produtos gera economia ao clube, o que mostra um modelo moderno e inteligente de parceria. Estamos muito satisfeitos em seguir juntos até 2026 — declarou.

Néo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)

A renovação do contrato também foi celebrada pela Frimesa, que vê na parceria com o Corinthians uma oportunidade estratégica de fortalecimento da marca em mercados considerados prioritários, como São Paulo e Paraná, ampliando sua presença junto a milhões de consumidores por meio da associação com o futebol e com uma das maiores torcidas do mundo.

continua após a publicidade

— A renovação com o Corinthians reforça nossa estratégia de crescimento em praças fundamentais como São Paulo e Paraná. Estar ao lado de uma das maiores torcidas do mundo nos permite levar a marca Frimesa para o dia a dia de milhões de famílias, unindo a paixão pelo futebol com a qualidade dos nossos produtos. Seguimos juntos para um ano de grandes conquistas — destacou o Presidente Executivo da Frimesa, Elias José Zydek.