Corinthians rescinde com ex-Palmeiras retorna ao MCFFB Atacante de 15 anos deixa o clube após negociação conduzida pelas categorias de base

O Corinthians acertou a rescisão de contrato com o atacante Pedro Morelli, de 15 anos. A saída do jogador foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira (19).

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O movimento fez com que o Corinthians retornasse ao Movimento dos Clubes Formadores do Futebol Brasileiro (MCFFB). O MCFFB atua na defesa dos clubes formadores e na construção de iniciativas que contribuam para o aprimoramento da formação e para o desenvolvimento dos jovens atletas.

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Recentemente, o presidente Marcelo Paz e integrantes da alta cúpula do Corinthians se reuniram com João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras, para tratar do assunto. O encontro aconteceu em abril e teve como um dos temas a situação do clube em relação ao movimento.

Os representantes do atleta, porém, não concordaram com o combinado, e a negociação voltou à estaca zero. Assim, o clube optou por rescindir com o Pedro Morelli para ter a possibilidade de voltar ao grupo.

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Em nota, o presidente do MCFFB, Augusto Oliveira, afirmou que a resolução do caso reforça a importância do cumprimento das decisões institucionais e do diálogo entre os clubes.

— O MCFFB sempre esteve aberto ao diálogo, mas também precisa preservar suas decisões e os compromissos assumidos pelos clubes que integram o Movimento. No caso Pedro Morelli, foi estabelecida uma condição para o retorno do Corinthians, e essa condição foi cumprida com a liberação do atleta e a retirada de seu registro do BID. A partir disso, entendemos que estavam reunidas as condições para a reintegração do clube — afirma Augusto Oliveira.

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Fazendinha, estádio em que o Corinthians manda seus jogos da base (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Entenda o caso envolvendo Corinthians e o MCFFB

O Corinthians foi excluído do Movimento dos Clubes Formadores do Futebol Brasileiro (MCFFB) após ser acusado por dirigentes do Palmeiras de aliciar um atleta que pertencia ao clube alviverde. A decisão foi divulgada em janeiro de 2025.

O ponto central da discussão era o atacante Pedro Morelli, que saiu do alviverde para o Corinthians e gerou um racha entre os times da formação. O Palmeiras acusou aliciamento por parte do rival, que negou a versão do rival e protestou contra a "decisão arbitrária" da MCF.

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O Timão ainda afirmou que as contratações de atletas das categorias de base seguem os padrões legais e criticou a decisão do grupo.

A saída do clube do MCFFB gerou um boicote nas competições de base. O Corinthians deixou de ser convidado para alguns torneios, enquanto, em competições tradicionais como a Copa Votorantim e a Copa Nike, clubes ligados ao movimento se retiraram após a confirmação da participação corintiana.

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