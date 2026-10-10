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Corinthians procura cinco técnicos após saída de Diniz; veja lista

Diretoria enfrenta dificuldades nas negociações e segue com o futuro indefinido

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
10/10/2026 06:43
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Osmar Stabile e Marcelo Paz no Corinthians
Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

O Corinthians segue no mercado em busca de um novo treinador após a demissão de Fernando Diniz. Nos últimos dias, a diretoria alvinegra entrou em contato com cinco profissionais para avaliar a possibilidade de assumir o comando da equipe na reta final da temporada. Até o momento, porém, nenhuma das consultas resultou em um acordo.

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O primeiro nome procurado foi Ramón Díaz, considerado inicialmente o plano A da diretoria. Sem avanço nas conversas, o Timão ampliou a lista de alternativas e buscou informações sobre Sylvinho, Luis Zubeldía, Fábio Carille e, mais recentemente, Juan Pablo Vojvoda.

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A intenção do clube é encontrar um profissional disposto a assumir um compromisso de curta duração, com contrato até o fim de 2026. O novo comandante terá como principal missão afastar o Corinthians da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Entre os cinco nomes consultados, quatro estão livres no mercado. A exceção é Fábio Carille, atualmente no futebol saudita. As situações, no entanto, são diferentes, com recusas, dificuldades nas negociações e sondagens ainda sem evolução.

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Veja a situação dos cinco técnicos procurados pelo Corinthians

Ramón Díaz | Sem clube

Inicialmente, Ramón Díaz era a prioridade do Corinthians para substituir Fernando Diniz. A diretoria apresentou uma alternativa para viabilizar o retorno do argentino, mas as conversas não avançaram.

A proposta previa que Ramón Díaz assumisse a função de diretor técnico, enquanto seu filho, Emiliano Díaz, ficaria responsável por comandar a equipe à beira do campo. O formato foi pensado em razão da suspensão de seis partidas aplicada ao treinador pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

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O argentino, porém, não demonstrou interesse em retornar ao Parque São Jorge nessas condições. Com isso, as tratativas não evoluíram.

Desde que deixou o Corinthians, Ramón Díaz acumulou passagens pelo Olimpia, do Paraguai, e pelo Internacional. Em ambos os clubes, não conseguiu apresentar resultados que garantissem a continuidade de seu trabalho.

Ramon Diaz durante trabalho no Corinthians
Ramón Díaz chegou a ser o Plano A do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Sylvinho | Sem clube

Outro nome consultado pela diretoria foi Sylvinho, que também possui passagem pelo comando do Corinthians. O contato aconteceu no mesmo período das conversas com Ramón Díaz, com o objetivo de entender os planos profissionais do treinador.

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Apesar da procura, Sylvinho descartou a possibilidade de assumir a equipe neste momento, encerrando as chances de um retorno ao clube.

O treinador está livre no mercado após deixar o comando da seleção da Albânia, onde trabalhou por aproximadamente três anos e meio. Durante sua passagem, dirigiu a equipe em 34 partidas, com 15 vitórias, sete empates e 12 derrotas, além de 40 gols marcados e 30 sofridos.

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Luis Zubeldía | Sem clube

O Corinthians também buscou informações sobre Luis Zubeldía, mas encontrou dificuldades para avançar nas conversas. O treinador argentino informou que não pretende iniciar um novo trabalho em 2026, o que inviabilizou uma possível negociação.

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Outro obstáculo foi a duração do vínculo pretendido pela diretoria alvinegra. A possibilidade de um contrato válido somente até o fim da temporada não despertou o interesse do profissional.

O último trabalho de Zubeldía foi no Fluminense, de onde saiu em 13 de agosto de 2026. À frente da equipe carioca, o argentino disputou 61 partidas, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas.

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Fábio Carille | Al-Fayha, da Arábia Saudita

Diante das dificuldades nas primeiras consultas, o Corinthians voltou suas atenções para Fábio Carille, atualmente no comando do Al-Fayha, da Arábia Saudita.

A diretoria procurou informações para entender se o treinador estaria disposto a deixar o futebol saudita e retornar ao clube em um contrato de curta duração, válido até o encerramento da temporada de 2026.

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O principal desafio seria assumir o Timão em um momento de pressão, com a equipe envolvida diretamente na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O contrato de Fábio Carille com o Al-Fayha, da Arábia Saudita, é válido até junho de 2027. Para contratar o treinador antes do término do vínculo, o Corinthians teria que pagar uma multa rescisória estimada entre US$ 1 milhão e US$ 1,5 milhão (aproximadamente R$ 5 milhões e R$ 7,4 milhões), valor que representa mais um obstáculo para um possível retorno do técnico ao clube.

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Carille conhece o ambiente do Corinthians e possui um histórico de conquistas pelo clube, incluindo o título do Campeonato Brasileiro de 2017 e três edições consecutivas do Campeonato Paulista, entre 2017 e 2019.

Fábio Carille durante treino no Corinthians
Fábio Carille, tricampeão paulista e campeão brasileiro pelo Corinthians, é sondado para retornar ao clube (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Juan Pablo Vojvoda | Sem clube

O nome mais recente na lista de consultas do Corinthians é Juan Pablo Vojvoda. A diretoria alvinegra procurou o treinador argentino nas últimas horas para avaliar a possibilidade de contratá-lo, mas ainda não existem negociações em andamento.

A sondagem segue a mesma linha da consulta realizada a Fábio Carille. O objetivo é entender se o profissional aceitaria assumir o comando da equipe por um período curto, com vínculo até o fim de 2026.

Diferentemente de Carille, Vojvoda está disponível no mercado. O argentino deixou recentemente o Racing, da Argentina, após uma passagem marcada por resultados negativos.

Em 13 partidas à frente da equipe, o treinador acumulou quatro vitórias, dois empates e sete derrotas. O desempenho levou ao encerramento de seu trabalho, deixando o profissional livre para avaliar novas propostas.

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