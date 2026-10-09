Corinthians procura Carille após negativas de três técnicos

O Corinthians enfrenta dificuldades na busca por um novo treinador após a demissão de Fernando Diniz. Depois de receber três respostas negativas, a diretoria passou a buscar informações sobre a situação de Fábio Carille, atualmente no comando do Al-Fayha, da Arábia Saudita. O técnico, que acumula uma passagem vitoriosa pelo clube, surgiu como alternativa para assumir a equipe na reta final da temporada.

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Inicialmente, o principal alvo do Corinthians era Ramón Díaz, mas o argentino não se mostrou convencido sobre a possibilidade de retornar ao Parque São Jorge. A proposta da diretoria previa que ele assumisse o cargo de diretor técnico, enquanto seu filho, Emiliano Díaz, ficaria responsável pelo comando da equipe. A alternativa foi considerada em razão da suspensão aplicada a Ramón Díaz pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O treinador, no entanto, não aceitou o formato apresentado.

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Outros dois profissionais também foram procurados pela diretoria alvinegra. Sylvinho, consultado no mesmo período que Ramón Díaz, foi procurado para que o clube entendesse seus planos profissionais, mas recusou a possibilidade de assumir o cargo. Já Luis Zubeldía informou que não pretende iniciar um novo trabalho em 2026, encerrando, neste momento, as chances de uma negociação.

Diante das dificuldades, o Corinthians passou a avaliar o retorno de Fábio Carille. A intenção da diretoria é entender se o treinador estaria disposto a deixar o futebol saudita para assumir um compromisso de curta duração, com contrato até o fim da temporada. O principal desafio seria comandar a equipe na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

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A situação ainda está em estágio inicial, sem uma negociação formalizada. O clube busca definir rapidamente o substituto de Fernando Diniz, principalmente pela necessidade de reagir na competição nacional e se afastar da zona de rebaixamento.

Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

Passagem de Fábio Carille pelo Corinthians

Fábio Carille chegou ao Corinthians em 2009 para integrar a comissão técnica permanente do clube, durante a passagem de Mano Menezes. Após a saída do treinador para a Seleção Brasileira, em 2010, permaneceu como auxiliar de Adílson Baptista e, posteriormente, de Tite, com quem construiu uma trajetória vitoriosa no Parque São Jorge.

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Durante o período como auxiliar, Carille ganhou destaque pelo trabalho de organização defensiva e pela participação nas atividades táticas da equipe. Entre 2011 e 2013, fez parte da comissão técnica que conquistou o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, o Mundial de Clubes, o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana. O profissional também permaneceu no clube durante o retorno de Mano Menezes, em 2014, e a segunda passagem de Tite, iniciada em 2015.

Em 2016, após a saída de Tite para assumir a Seleção Brasileira, Carille continuou na comissão técnica como auxiliar de Cristóvão Borges. Com a demissão do treinador, assumiu interinamente o comando da equipe até a chegada de Oswaldo de Oliveira. Ao final daquela temporada, foi efetivado como técnico principal do Corinthians.

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À frente da equipe, Carille conquistou o Campeonato Brasileiro de 2017 e três títulos consecutivos do Campeonato Paulista, em 2017, 2018 e 2019. Considerando os números apresentados, o treinador acumulou 184 partidas, com 87 vitórias, 56 empates e 41 derrotas. O desempenho representa 47,28% de vitórias e um aproveitamento de 57,43% dos pontos disputados.