Novo técnico: Corinthians procura Vojvoda e amplia lista de técnicos
Diretoria faz contato inicial com treinador argentino, que está livre no mercado
O Corinthians ampliou a lista de candidatos para assumir o comando técnico da equipe após a demissão de Fernando Diniz. Nas últimas horas, o clube procurou Juan Pablo Vojvoda para avaliar a possibilidade de contratação. Apesar do contato inicial, ainda não há negociações em andamento entre as partes. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge.
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A sondagem pelo treinador argentino segue a mesma linha da consulta realizada a Fábio Carille. A diretoria busca entender a disposição dos profissionais para assumir um compromisso de curta duração, com contrato válido até o fim da temporada. O principal desafio seria conduzir o Corinthians na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
Uma diferença entre os dois profissionais é a situação contratual. Enquanto Carille está empregado no futebol saudita, Vojvoda encontra-se livre no mercado, condição que poderia facilitar uma eventual negociação com o clube paulista.
Recentemente, Vojvoda deixou o comando do Racing, da Argentina. Durante sua passagem pela equipe, o treinador acumulou 13 partidas, com quatro vitórias, dois empates e sete derrotas. O desempenho negativo resultou no encerramento de seu trabalho.
O Corinthians tem pressa para definir o substituto de Fernando Diniz, principalmente diante da situação delicada na tabela do Brasileirão. Para o clássido de domingo (11), contra o Palmeiras, o interino William Batista assume o comando interinamente.
Nomes na mira do Corinthians
Inicialmente, o principal alvo do Corinthians era Ramón Díaz, mas o argentino não se mostrou convencido sobre a possibilidade de retornar ao Parque São Jorge. A proposta da diretoria previa que ele assumisse o cargo de diretor técnico, enquanto seu filho, Emiliano Díaz, ficaria responsável pelo comando da equipe. A alternativa foi considerada em razão da suspensão aplicada a Ramón Díaz pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O treinador, no entanto, não aceitou o formato apresentado.
Outros dois profissionais também foram procurados pela diretoria alvinegra. Sylvinho, consultado no mesmo período que Ramón Díaz, foi procurado para que o clube entendesse seus planos profissionais, mas recusou a possibilidade de assumir o cargo. Já Luis Zubeldía informou que não pretende iniciar um novo trabalho em 2026, encerrando, neste momento, as chances de uma negociação.
Diante das dificuldades, o Corinthians passou a avaliar o retorno de Fábio Carille. A intenção da diretoria é entender se o treinador estaria disposto a deixar o futebol saudita para assumir um compromisso de curta duração, com contrato até o fim da temporada. O principal desafio seria comandar a equipe na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
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