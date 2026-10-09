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Novo técnico: Corinthians procura Vojvoda e amplia lista de técnicos

Diretoria faz contato inicial com treinador argentino, que está livre no mercado

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
09/10/2026 19:43
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Juan Pablo Vojvoda durante trabalho no Santos
Juan Pablo Vojvoda foi procurado pelo Corinthians, livre no mercado (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

O Corinthians ampliou a lista de candidatos para assumir o comando técnico da equipe após a demissão de Fernando Diniz. Nas últimas horas, o clube procurou Juan Pablo Vojvoda para avaliar a possibilidade de contratação. Apesar do contato inicial, ainda não há negociações em andamento entre as partes. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge.

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A sondagem pelo treinador argentino segue a mesma linha da consulta realizada a Fábio Carille. A diretoria busca entender a disposição dos profissionais para assumir um compromisso de curta duração, com contrato válido até o fim da temporada. O principal desafio seria conduzir o Corinthians na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

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Uma diferença entre os dois profissionais é a situação contratual. Enquanto Carille está empregado no futebol saudita, Vojvoda encontra-se livre no mercado, condição que poderia facilitar uma eventual negociação com o clube paulista.

Recentemente, Vojvoda deixou o comando do Racing, da Argentina. Durante sua passagem pela equipe, o treinador acumulou 13 partidas, com quatro vitórias, dois empates e sete derrotas. O desempenho negativo resultou no encerramento de seu trabalho.

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O Corinthians tem pressa para definir o substituto de Fernando Diniz, principalmente diante da situação delicada na tabela do Brasileirão. Para o clássido de domingo (11), contra o Palmeiras, o interino William Batista assume o comando interinamente.

Osmar Stabile e Marcelo Paz no Corinthians
Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

Nomes na mira do Corinthians

Inicialmente, o principal alvo do Corinthians era Ramón Díaz, mas o argentino não se mostrou convencido sobre a possibilidade de retornar ao Parque São Jorge. A proposta da diretoria previa que ele assumisse o cargo de diretor técnico, enquanto seu filho, Emiliano Díaz, ficaria responsável pelo comando da equipe. A alternativa foi considerada em razão da suspensão aplicada a Ramón Díaz pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O treinador, no entanto, não aceitou o formato apresentado.

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Outros dois profissionais também foram procurados pela diretoria alvinegra. Sylvinho, consultado no mesmo período que Ramón Díaz, foi procurado para que o clube entendesse seus planos profissionais, mas recusou a possibilidade de assumir o cargo. Já Luis Zubeldía informou que não pretende iniciar um novo trabalho em 2026, encerrando, neste momento, as chances de uma negociação.

Diante das dificuldades, o Corinthians passou a avaliar o retorno de Fábio Carille. A intenção da diretoria é entender se o treinador estaria disposto a deixar o futebol saudita para assumir um compromisso de curta duração, com contrato até o fim da temporada. O principal desafio seria comandar a equipe na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

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