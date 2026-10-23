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Corinthians pode ter sete desfalques para decisão contra o Vasco

Equipe enfrenta problemas físicos no elenco em meio à crise no Campeonato Brasileiro

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
23/10/2026 07:00
Atualizado há 1 minutos
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Memphis e Gabriel Paulista treinando pelo Corinthians.
Memphis Depay e Gabriel Paulista (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians vive um momento delicado na temporada e pode ter até sete desfalques para enfrentar o Vasco, neste sábado (24), às 18h30, em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em meio à crise de resultados e à luta contra o rebaixamento, o técnico Clarence Seedorf enfrenta problemas físicos no elenco para montar a equipe.

Entre as baixas está Memphis Depay, que apresenta um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita e está fora da partida. Gabriel Paulista, com um estiramento no músculo adutor da perna esquerda, é dúvida. Já Alex Santana sofreu uma entorse no tornozelo direito e também preocupa a comissão técnica.

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Outros dois jogadores que ainda não têm presença garantida são Vitinho e André Carrillo. Ambos realizam atividades com controle de carga sob supervisão do departamento de performance. A participação da dupla dependerá da evolução física nos próximos dias.

Além deles, Kayke e Zakaria Labyad seguem afastados após lesões no ligamento cruzado anterior (LCA). Os dois estão em recuperação e não devem voltar a atuar nesta temporada. Dessa forma, o departamento médico e a comissão técnica trabalham para avaliar as condições dos atletas que ainda podem ser aproveitados.

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O Corinthians encerra a preparação para enfrentar o Vasco na manhã desta sexta-feira (23), no CT Dr. Joaquim Grava. A delegação viaja ao Rio de Janeiro no período da tarde, quando a comissão técnica deve definir a lista de relacionados para o confronto. O Timão busca encerrar a sequência negativa no Brasileirão e se afastar da zona de rebaixamento.

Desfalques e dúvidas do Corinthians contra o Vasco

  1. Memphis Depay: edema muscular no bíceps femoral da coxa direita. Fora.
  2. Gabriel Paulista: estiramento no músculo adutor da coxa esquerda. Dúvida.
  3. Vitinho: controle de carga. Dúvida.
  4. André Carrillo: controle de carga. Dúvida.
  5. Alex Santana: entorse no tornozelo direito. Dúvida.
  6. Kayke: lesão no ligamento cruzado anterior (LCA). Fora.
  7. Zakaria Labyad: lesão no ligamento cruzado anterior (LCA). Fora.
Clarence Seedorf treinando ao ar livre, vestindo jaqueta marrom e boné.
Seedorf, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

A sequência negativa aumentou a pressão sobre jogadores, comissão técnica e diretoria, provocando mudanças importantes na estrutura do departamento de futebol. O primeiro movimento foi a demissão de Fernando Diniz, anunciada em 8 de outubro, após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio.

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O treinador deixou o clube com 33 partidas, 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas, aproveitamento de 47%. Na partida seguinte, contra o Palmeiras, o time foi comandado interinamente por William Batista, técnico do Sub-20, e acabou derrotado por 4 a 1.

Na tentativa de reverter o cenário, o Corinthians anunciou a contratação de Clarence Seedorf em 11 de outubro, com vínculo até dezembro de 2027. O neerlandês chegou ao Brasil três dias depois e iniciou os trabalhos no CT Joaquim Grava, mas não conseguiu estrear diante do Vitória, por problemas na regularização de sua documentação. Na ocasião, o auxiliar Léo Porto comandou a equipe no empate por 1 a 1, na Neo Química Arena.

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A crise também atingiu a diretoria. O Corinthians anunciou a saída de Marcelo Paz, executivo de futebol contratado em dezembro de 2025. O desligamento foi comunicado como uma decisão em comum acordo com o presidente Osmar Stabile, mas ocorreu após um período de desgaste interno, questionamentos sobre a condução do departamento e cobranças das torcidas organizadas. A manutenção de Fernando Diniz durante a Data Fifa e as dificuldades na montagem do elenco contribuíram para a perda de respaldo do dirigente.

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