Corinthians está escalado para enfrentar o Rosario Central Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores

O Corinthians está escalado para enfrentar o Rosario Central nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O duelo vale uma vaga nas quartas de final.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Para a partida, Diniz terá desfalques. O volante Allan foi expulso no jogo de ida e cumpre suspensão automática. Assim, o escolhido para atuar é o meio-campista André Carrillo, que deve ser a grande novidade na escalação do Timão.

continua após a publicidade

O zagueiro André Ramalho também está fora. O defensor foi internado para ficar em observação após apresentar um quadro de labirintite. O jogador recebeu alta nesta quarta-feira (19) e será reavaliado pelo departamento médico nos próximos dias.

Já o Memphis Depay, que teve seu contrato renovado, foi relacionado para o confronto, mas começa a partida no banco de reservas.

Dessa forma, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.

continua após a publicidade

Escalação do Rosario Central: Ledesma; Emanuel Coronel, Ovando, Gastón Avila e Sández; Franco Ibarra, Navarro, Di María, Alan Rodríguez e Campaz; Enzo Copetti.

Memphis Depay e Fernando Diniz durante treinamento (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Histórico do confronto

Sem contar o confronto da semana passada, Corinthians e Rosário Central têm um histórico com apenas dois confrontos oficiais, ambos disputados nas oitavas de final da Libertadores de 2000. O duelo teve desfecho positivo para o Timão, no qual avançou para as quartas de final da competição daquela edição.

continua após a publicidade

Em resumo, a primeira partida entre as equipes foi disputada em Rosário, e a equipe argentina venceu por 3 x 2. Na volta, no Pacaembu, o Corinthians devolveu o placar do jogo da ida, por 3 x 2, levando a eliminatória para os pênaltis. Com a vitória nos pênaltis por 4x3, o Timão saiu vitorioso do confronto.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.