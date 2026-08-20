Corinthians: o ídolo do Rosario Central que brilhou no Brasil Atacante teve no Athletico-PR sua única experiência no país e foi campeão nacional

O confronto entre Corinthians e Rosario Central, nesta quinta-feira (20), às 21h30, em São Paulo, pela volta das oitavas de final da Libertadores, coloca em evidência um dos clubes mais tradicionais da Argentina e ajuda a resgatar a trajetória de um de seus maiores ídolos.

Marco Ruben, maior artilheiro da história do Rosario Central, teve apenas uma experiência no futebol brasileiro: defendeu o Athletico-PR em 2019 e deixou sua marca em uma temporada de conquistas para o clube paranaense.

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Nascido em Capitán Bermúdez, na província de Santa Fe, e formado pelo Rosario Central, Ruben construiu uma carreira que passou também por River Plate, Villarreal, Recreativo de Huelva, Dynamo de Kiev, Tigres (MEX) e Évian (FRA). Foi, porém, no clube de Rosário que criou sua maior identificação, tornando-se referência para diferentes gerações de torcedores e o maior goleador da história da equipe, com 105 gols pelo clube.

Quando chegou ao Brasil, em janeiro de 2019, o atacante tinha 32 anos e carregava a responsabilidade de ocupar uma posição importante no elenco do Athletico. O clube havia acabado de conquistar a Copa Sul-Americana e, naquela época, buscava um substituto para o atacante Pablo, negociado com o São Paulo.

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A mudança para Curitiba começou de maneira pouco convencional. Ruben percorreu cerca de 1.700 quilômetros de carro entre Rosário e a capital paranaense, ao lado do irmão, levando parte de seus pertences. Foram aproximadamente 20 horas de estrada até o início de uma experiência que duraria apenas uma temporada, mas seria marcada por momentos importantes.

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Por trás da chegada do argentino estava Rui Costa, então diretor de futebol do Athletico. O dirigente participou diretamente da busca pelo centroavante e foi à Argentina para conversar com Ruben e apresentar o projeto esportivo do clube paranaense.

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— Nós tínhamos muita convicção de que o Marco tinha o perfil que buscávamos, e isso ficou ainda mais sólido quando fui à Argentina. Nossa prática não era simplesmente fazer uma proposta financeira, mas apresentar o projeto ao atleta. Quando tive contato com o Marco e com o entorno dele, percebi rapidamente que estávamos diante de um jogador com valores muito diferenciados. A saída do Rosario Central foi complexa, porque ele tinha uma identificação enorme com o clube. Houve uma reunião com a diretoria, presidência e conselho, e eu estive lá para tentar convencê-los a liberá-lo. O próprio Marco foi muito importante para que aquilo acontecesse — relembra Rui Costa.

Marco Ruben somou bons números no Athletico (Foto: Miguel Locatelli/Athletico-PR)

A resposta apareceu rapidamente dentro de campo. Marco Ruben encerrou 2019 como artilheiro do Athletico, com 13 gols em 42 partidas oficiais. Seu desempenho ganhou ainda mais destaque na Libertadores, quando marcou seis gols em oito jogos na competição, média de 0,75 por partida.

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A relação do argentino com a Libertadores, no entanto, já vinha de antes. Em 2016, defendendo justamente o Rosario Central, Ruben marcou oito gols em oito partidas. Somadas as campanhas de 2016 pelo clube argentino e de 2019 pelo Athletico, foram 14 gols em 16 jogos, números que ajudam a dimensionar sua eficiência no torneio continental.

Foi também pela Libertadores que Ruben protagonizou uma das atuações mais lembradas de sua passagem pelo futebol brasileiro. Em abril de 2019, na Arena da Baixada, marcou os três gols da vitória por 3 a 0 sobre o Boca Juniors pela fase de grupos. Ao longo daquela edição, o atacante precisou de apenas sete finalizações para marcar seus seis gols na competição.

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— Ele tinha uma capacidade muito grande de buscar uma adaptação rápida a partir de uma conduta profissional irrepreensível. Logo nas primeiras semanas, durante um treino, veio até mim e disse que pediria ao treinador para sair porque estava sentindo a carga. Falou que conhecia muito bem o próprio corpo e que faria três turnos de recuperação para estar apto para jogar. E foi exatamente o que fez. Ali já percebíamos que ele tinha uma liderança técnica, mas sobretudo comportamental. Trouxe esse exemplo de profissionalismo para um grupo que já era extremamente profissional — afirma Rui.

A passagem também terminou com título. Ruben fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil de 2019, primeira conquista do Athletico na competição. Na campanha, entrou em campo oito vezes e marcou dois gols. Ao fim da temporada, deixou Curitiba e retornou ao Rosario Central.

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Para Rui Costa, a experiência também ilustra um dos desafios enfrentados por quem trabalha na montagem de elencos: identificar não apenas a qualidade de um jogador, mas o momento de sua carreira e sua capacidade de adaptação a um novo ambiente.

— A formalização do contrato aconteceu no dia 24 de dezembro de 2018. Quando vazou que havia um clube brasileiro interessado nele, outros clubes começaram a se movimentar com valores mais atrativos. Faltavam poucos minutos para a virada do Natal e eu ainda estava no computador tentando concluir tudo. Em determinado momento, liguei para ele e o Marco disse: 'Rui, fica tranquilo que a minha palavra é uma só'. Para mim, esse é um dos momentos mais significativos da relação com ele. Antes mesmo de entrar em campo, demonstrou quem era como profissional e como pessoa. Depois, entregou tudo aquilo que imaginávamos esportivamente e foi extremamente importante em momentos-chave daquela temporada — conclui.

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Rui Costa foi o responsável por levar Marco Ruben ao futebol brasileiro em 2019 (Foto: Miguel Locatelli / Divulgação Athletico-PR)

Corinthians x Rosario Central

Com o resultado da ida em 0 a 0, qualquer vitória da equipe de Fernando Diniz no jogo de volta garante a classificação para a próxima fase, o mesmo acontecendo com triunfo do Rosario Central. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

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