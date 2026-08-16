Corinthians deve ter time alternativo diante do Cruzeiro
Corinthians deve preservar titulares diante do Cruzeiro, enquanto convive com pressão na Libertadores e nos bastidores do clube.
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Pensando no duelo de volta da Libertadores, o Corinthians deve entrar em campo com uma equipe alternativa para enfrentar o Cruzeiro neste domingo (16), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O time de Fernando Diniz empatou sem gols com o Rosario Central, no Gigante Arroyito, na última quinta-feira (13), e teve apenas um dia de preparação para o confronto com o Cruzeiro. Após retornar da Argentina, a equipe folgou na sexta-feira (14) e voltou aos trabalhos no sábado (15).
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Na partida contra os argentinos, o centroavante Pedro Raul sofreu um trauma na costela e é dúvida para o duelo deste domingo (16). O atacante, porém, atravessa um bom momento desde que chegou ao Corinthians, após balançar as redes nos jogos contra Internacional e Red Bull Bragantino.
A tendência é de que Fernando Diniz preserve boa parte dos titulares pensando na partida de volta contra o Rosario Central, na próxima quinta-feira (20). Uma eventual eliminação na Libertadores faria o Corinthians concentrar suas atenções exclusivamente no Campeonato Brasileiro até o fim da temporada, o que representaria mais uma frustração para a torcida após a eliminação na Copa do Brasil, em um momento de turbulência nos bastidores do clube.
O goleiro Hugo Souza e o volante Allan, expulso no jogo de ida contra o Rosario Central, devem ser os únicos titulares entre os jogadores que iniciam o confronto deste domingo. O Corinthians ainda não poderá contar com o lateral Hugo, os meias André e Zakaria Labyad e os atacantes Yuri Alberto, Pedro Raul, Vitinho e Kayke, todos entregues ao departamento médico.
Com pouco tempo para trabalhar a equipe, Diniz aproveitou o treino deste sábado (15) para passar instruções táticas na sala de vídeo e comandar atividades de força na academia. No gramado, os jogadores também realizaram trabalhos voltados a diferentes situações de jogo e jogadas de bola parada.
O confronto com o Cruzeiro ganha importância para o Corinthians na briga por uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro. Atualmente na oitava colocação, com 32 pontos, o Timão busca se aproximar da parte de cima da tabela enquanto convive com um cenário de instabilidade política em um ano eleitoral e com a retomada das conversas pela renovação do contrato de Memphis Depay.
Agenda de jogos do Corinthians:
16.08 - Corinthians x Cruzeiro - Neo Química Arena - 19h30 (de Brasília) - 23ª rodada do Brasileirão
20.08 - Corinthians x Rosario Central (ARG) - Neo Química Arena - 21h30 (de Brasília) - volta das oitavas de final da Libertadores
23.08 - Coritiba x Corinthians - Couto Pereira - 19h30 (de Brasília) - 24ª rodada do Brasileirão
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